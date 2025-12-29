DE
FR

Employé par Mbappé
Gaël Clichy devient entraîneur principal en France

Gaël Clichy est nommé entraîneur du SM Caen. L'ancien joueur professionnel de Servette prend ainsi pour la première fois un poste d'entraîneur principal.
Publié: il y a 7 minutes
1/2
Gaël Clichy est le nouvel entraîneur du SM Caen en troisième division française.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

À l’été 2023, Gaël Clichy (40 ans) a mis un terme à sa carrière de joueur au Servette FC. Le Français avait porté durant trois saisons le maillot genevois, avant de décider de se consacrer pleinement à sa reconversion sur les bancs. Désormais, l’ancien latéral gauche s’apprête à vivre sa première expérience comme entraîneur principal.

Plus sur le football
Le FC Bavois innove avec un camp d'entraînement hivernal exceptionnel
«Aussi un échange culturel»
Le FC Bavois innove avec un camp d'entraînement hivernal exceptionnel
Loin du bling-bling, Lamine Yamal ouvre les portes de son appartement
Biscuits et PlayStation
Loin du bling-bling, Lamine Yamal ouvre les portes de son appartement

Ancien international français à vingt reprises, Clichy a été nommé entraîneur du SM Caen, pensionnaire de National, la troisième division française. Il succède à Maxime d'Ornano, récemment démis de ses fonctions. Depuis la fin juillet 2024, le club normand appartient à la société Interconnected Ventures, fondée par la star du football Kylian Mbappé.

Au cours de sa carrière de joueur, Clichy a remporté à deux reprises la Premier League avec Manchester City, ainsi qu’un titre de champion d’Angleterre avec Arsenal FC. Une fois les crampons rangés, il a intégré le staff de Thierry Henry comme entraîneur adjoint de l’équipe de France espoirs. Ensemble, ils ont décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques d'été 2024.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus