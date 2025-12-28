À quelques jours de déménager, Lamine Yamal a dévoilé à ses fans l’appartement dans lequel il a vécu pendant plusieurs années. Loin des clichés de luxe associés aux stars du football, le jeune prodige du FC Barcelone se montre dans un cadre étonnamment simple.

Quelques jours avant de déménager, Lamine Yamal a ouvert les portes de son quotidien à ses fans. Sur sa toute nouvelle chaîne YouTube, le jeune prodige du FC Barcelone a publié une vidéo dans laquelle il dévoile l’appartement où il a vécu durant plusieurs années.

Un appartement trois pièces

Contrairement à l’image souvent associée aux stars du football, Lamine Yamal ne vivait pas dans une villa luxueuse, mais dans un appartement relativement modeste de trois pièces, qu’il occupait depuis l’âge de 16 ans. Dans une vidéo d’une dizaine de minutes mise en ligne lundi, le joueur espagnol de 18 ans propose une visite guidée de ce logement qu’il s’apprête à quitter dans les prochains jours.

Le succès est immédiat: en moins de 17 heures, la vidéo a dépassé les 2,5 millions de vues. Lamine Yamal y reconnaît volontiers son manque d’ordre, montrant des piles de vêtements un peu partout dans l’appartement. Une pièce est même surnommée «la pièce montagne», tant l’accumulation d’affaires la rend difficilement accessible.

Un fan de biscuits

Le jeune Barcelonais se livre aussi sur ses petites habitudes. Grand amateur de l’odeur de vanille, il a disséminé plusieurs diffuseurs dans tout son logement. «Je n'aime que l’odeur de vanille, tout dans ma maison doit sentir la vanille», confie-t-il. Il révèle également une passion inattendue pour les biscuits, qu’il aime déguster au milieu de la nuit. «J’essaie toujours de me coucher tôt pour pouvoir me réveiller au milieu de la nuit et manger des biscuits. J’adore ça, c’est mon truc préféré. C’est pour ça que je ne peux pas avoir de petite amie», explique-t-il avec humour.

Parmi les éléments les plus remarqués figure son armoire à trophées, où trônent notamment des distinctions d’homme du match en Ligue des champions et le trophée Kopa, ainsi que plusieurs paires de chaussures personnalisées.

Sa «fidèle femme»

La cuisine, quasiment inutilisée, est évoquée avec autodérision. Côté loisirs, Lamine Yamal met en avant ses consoles de jeux vidéo, en particulier sa Playstation, qu’il surnomme sa «fidèle femme», ainsi qu’un disque dédicacé par le rappeur Dr. Dre. «Je n’ai peut-être pas la maison de 50 Cent, mais regardez-moi ce petit bijou», lance-t-il avec fierté.

À l’étage, sa chambre donne accès à une terrasse restée presque inutilisée. «On pensait que ce serait génial en été, mais finalement, on n’a même pas mis de coussins sur le canapé, de peur d’être vus», admet-il.

https://www.youtube.com/watch?v=iGAJS-aBhls