Barcelone enchaîne les erreurs défensives, et le nul 3-3 à Bruges n’a surpris personne. Hansi Flick, sans ménager sa défense, a tout de même déclaré son amour au club. Quant au jeune prodige Lamine Yamal, il a une fois de plus répondu présent.

1/7 Fatigue de la fonction pour Hansi Flick? «Foutaises! J'aime vraiment ce club». Photo: Getty Images

Sven Schoch

Le public brugeois en a eu pour son argent. Le club local a fait vibrer le stade Jan Breydal à plusieurs reprises et a réussi à faire douter le géant espagnol. Les chiffres de cette soirée folle dans la métropole belge parlent d’eux-mêmes: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3. Pour le numéro 2 belge, ce nul spectaculaire est une belle performance, pour le FC Barcelone, en revanche, c’est un résultat en deçà des attentes et du prestige du club.

Depuis quelque temps, certains commentateurs espagnols interprètent chaque nouvelle ride sur le visage de l’entraîneur Hansi Flick comme le signe d’un épuisement grandissant, lors de son premier automne depuis le doublé glorieux. «Foutaises!», répond le technicien allemand de Heidelberg. «J’aime vraiment ce club. J’aime les joueurs, j’aime tout ce qui se passe autour.» Il n’a aucune intention de partir prématurément.

Un constat lucide

Cette déclaration d’amour est suivie d’un constat lucide sur la soirée difficile vécue par son équipe en Belgique: «Nous n’avons pas exercé de pression sur le porteur du ballon. Au milieu du terrain, nous avons perdu presque tous les duels ; dans ces conditions, il devient difficile de protéger la défense.» Tard dans la soirée, Hansi Flick tente d’expliquer les faiblesses récurrentes dans le repli défensif.

Six mois plus tôt, le chaos temporaire devant son gardien, en demi-finale contre l’Inter, avait déjà provoqué l’effondrement ayant coûté au Barça sa place en finale. Et lors du récent clasico perdu face au Real Madrid, les mêmes problèmes sont réapparus. Pour sa défense, il faut souligner que le champion d’Espagne en titre est actuellement décimé par les blessures.

En revanche, un peu de sérénité pourrait revenir sur un autre front. La jeune star Lamine Yamal fait beaucoup parler d’elle. Certains estiment que le prodige de 18 ans a perdu ses priorités. Sur Instagram, il se montre parfois plus actif que sur le terrain. Son corps, lui, a déjà tiré plusieurs fois la sonnette d’alarme, alimentant toutes sortes de spéculations sur son mode de vie.

Yamal répond sur le terrain

Mercredi, il a répondu à sa manière: dribbles étincelants, course en zigzag somptueuse pour le 2:3, puis une subtile chip provoquant un but contre son camp adverse. Avant de conclure, sobrement, à la télévision: «Je ne consomme pas de médias. Je veux simplement m’entraîner et bien jouer.»