DE
FR

Accroché à Bruges
Le Barça s’essouffle? Les réponses de Hansi Flick et Lamine Yamal

Barcelone enchaîne les erreurs défensives, et le nul 3-3 à Bruges n’a surpris personne. Hansi Flick, sans ménager sa défense, a tout de même déclaré son amour au club. Quant au jeune prodige Lamine Yamal, il a une fois de plus répondu présent.
Publié: 09:29 heures
Partager
Écouter
1/7
Fatigue de la fonction pour Hansi Flick? «Foutaises! J'aime vraiment ce club».
Photo: Getty Images
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven Schoch

Le public brugeois en a eu pour son argent. Le club local a fait vibrer le stade Jan Breydal à plusieurs reprises et a réussi à faire douter le géant espagnol. Les chiffres de cette soirée folle dans la métropole belge parlent d’eux-mêmes: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3. Pour le numéro 2 belge, ce nul spectaculaire est une belle performance, pour le FC Barcelone, en revanche, c’est un résultat en deçà des attentes et du prestige du club.

Depuis quelque temps, certains commentateurs espagnols interprètent chaque nouvelle ride sur le visage de l’entraîneur Hansi Flick comme le signe d’un épuisement grandissant, lors de son premier automne depuis le doublé glorieux. «Foutaises!», répond le technicien allemand de Heidelberg. «J’aime vraiment ce club. J’aime les joueurs, j’aime tout ce qui se passe autour.» Il n’a aucune intention de partir prématurément.

Un constat lucide

Cette déclaration d’amour est suivie d’un constat lucide sur la soirée difficile vécue par son équipe en Belgique: «Nous n’avons pas exercé de pression sur le porteur du ballon. Au milieu du terrain, nous avons perdu presque tous les duels ; dans ces conditions, il devient difficile de protéger la défense.» Tard dans la soirée, Hansi Flick tente d’expliquer les faiblesses récurrentes dans le repli défensif.

A lire aussi
Petites surprises des outsiders de la Champions League
Champions League
Chelsea accroché
Petites surprises des outsiders de la Champions League
Achraf Hakimi connait la durée de son indisponibilité
Le PSG en PLS
Achraf Hakimi connait la durée de son indisponibilité

Six mois plus tôt, le chaos temporaire devant son gardien, en demi-finale contre l’Inter, avait déjà provoqué l’effondrement ayant coûté au Barça sa place en finale. Et lors du récent clasico perdu face au Real Madrid, les mêmes problèmes sont réapparus. Pour sa défense, il faut souligner que le champion d’Espagne en titre est actuellement décimé par les blessures.

En revanche, un peu de sérénité pourrait revenir sur un autre front. La jeune star Lamine Yamal fait beaucoup parler d’elle. Certains estiment que le prodige de 18 ans a perdu ses priorités. Sur Instagram, il se montre parfois plus actif que sur le terrain. Son corps, lui, a déjà tiré plusieurs fois la sonnette d’alarme, alimentant toutes sortes de spéculations sur son mode de vie. 

Yamal répond sur le terrain

Mercredi, il a répondu à sa manière: dribbles étincelants, course en zigzag somptueuse pour le 2:3, puis une subtile chip provoquant un but contre son camp adverse. Avant de conclure, sobrement, à la télévision: «Je ne consomme pas de médias. Je veux simplement m’entraîner et bien jouer.»

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
Inter Milan
4
10
12
4
Manchester City FC
Manchester City FC
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United FC
Newcastle United FC
4
8
9
7
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
11
FC Barcelone
FC Barcelone
4
5
7
12
Chelsea FC
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting CP
Sporting CP
4
3
7
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
4
-2
7
17
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
20
Paphos FC
Paphos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Bruges
FC Bruges
4
-2
4
23
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
-4
4
24
SSC Naples
SSC Naples
4
-5
4
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
4
-3
2
30
Slavia Prague
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Copenhague
FC Copenhague
4
-8
1
34
Kairat Almaty
Kairat Almaty
4
-9
1
35
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
4
-13
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus