Petites surprises des outsiders de la Champions League

Chelsea, mené au score, a dû s’employer pour arracher un point en Azerbaïdjan (2-2) face à Karabagh, ce mercredi. Autre surprise de ce début de soirée: Paphos, club chypriote, a remporté sa toute première victoire en C1.

David Luiz et son club de Paphos ont créé une petite sensation ce mercredi soir. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Grâce à un but de Derrick Luckassen, Paphos a réalisé un véritable exploit à Chypre en battant Villarreal (1-0), troisième de Liga. Les coéquipiers de David Luiz offrent ainsi au club sa toute première victoire en Ligue des champions, inscrivant une soirée qui restera à jamais dans l’histoire de l’écurie chypriote. Après deux matchs nuls, une défaite et désormais ce succès, Paphos se retrouve provisoirement parmi les prétendants aux barrages.

Chelsea peut s'inquiéter

Chelsea a quant à lui été malmené et a concédé un nul frustrant sur la pelouse de Karabagh (2-2), ce mercredi. Arrivés en Azerbaïdjan avec une équipe largement remaniée, les Blues ont été surpris par l’engagement de leurs adversaires. Une contre-performance aux conséquences importantes: avec seulement 7 points et un calendrier périlleux à venir — déplacements à Naples et Bergame, réception de Barcelone — Chelsea voit le top 8 progressivement s’éloigner.