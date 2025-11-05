Petites surprises des outsiders de la Champions League

Grâce à un but de Derrick Luckassen, Paphos a réalisé un véritable exploit à Chypre en battant Villarreal (1-0), troisième de Liga. Les coéquipiers de David Luiz offrent ainsi au club sa toute première victoire en Ligue des champions, inscrivant une soirée qui restera à jamais dans l’histoire de l’écurie chypriote. Après deux matchs nuls, une défaite et désormais ce succès, Paphos se retrouve provisoirement parmi les prétendants aux barrages.
Chelsea peut s'inquiéter
Chelsea a quant à lui été malmené et a concédé un nul frustrant sur la pelouse de Karabagh (2-2), ce mercredi. Arrivés en Azerbaïdjan avec une équipe largement remaniée, les Blues ont été surpris par l’engagement de leurs adversaires. Une contre-performance aux conséquences importantes: avec seulement 7 points et un calendrier périlleux à venir — déplacements à Naples et Bergame, réception de Barcelone — Chelsea voit le top 8 progressivement s’éloigner.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
4
11
12
2
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Milan
1:1
4
9
10
4
Manchester City FC
3:0
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United FC
2:0
4
8
9
7
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
1:0
4
0
9
10
Tottenham Hotspur FC
4
5
8
11
Chelsea FC
4
3
7
12
Sporting CP
4
3
7
13
Borussia Dortmund
0:3
4
2
7
14
Qarabag FK
4
1
7
15
FC Barcelone
2:3
4
4
6
16
Atlético Madrid
4
1
6
17
FC Bruges
3:2
4
-1
6
18
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
4
-2
5
20
Atalanta Bergame
0:0
4
-3
5
20
Paphos FC
4
-3
5
22
Bayer Leverkusen
1:0
4
-4
5
23
Olympique Marseille
0:0
4
2
4
24
Eintracht Francfort
4
-4
4
25
SSC Naples
4
-5
4
26
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
0:2
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodo/Glimt
4
-3
2
30
Slavia Prague
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Kairat Almaty
1:1
4
-8
2
33
Villarreal CF
4
-4
1
34
FC Copenhague
4
-8
1
35
Benfica Lisbonne
0:1
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
0:1
4
-11
0