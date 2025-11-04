DE
Même pas 16 ans
Max Dowman devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Champions League

À 15 ans et 308 jours, l’Anglais Max Dowman est entré dans l’histoire de la Champions League. Le milieu de terrain d'Arsenal a fait ses grands débuts ce mardi soir.
Publié: il y a 3 minutes
Max Dowman n'a même pas 16 ans. Ce mardi soir, il est entré en jeu en Champions League avec son club d'Arsenal.
Photo: AFP
Blick Sport

C'est un destin pas comme les autres. Celui d'un adolescent qui porte désormais la casquette de joueur ayant disputé la prestigieuse Champions League. À tout juste 15 ans – il fêtera son seizième anniversaire le 31 décembre – Max Dowman a fait ses débuts avec Arsenal ce mardi soir. Un moment qu'il n'est pas près d'oublier.

Entré en jeu à la 73e minute alors que les Gunners menaient déjà 3-0, le jeune espoir a découvert le très haut niveau, après avoir déjà fait ses débuts en Premier League en août dernier. Il efface des tablettes le record détenu par l’Allemand Youssoufa Moukoko, qui avait disputé un match avec le Borussia Dortmund sur la pelouse du Zénit Saint-Pétersbourg, en 2020, à seulement 16 ans et 18 jours.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2:0
4
12
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Real Madrid
Real Madrid
0:0
4
7
10
4
Inter Milan
Inter Milan
3
9
9
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0:2
4
8
9
6
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1:0
4
2
8
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0:0
4
4
7
9
Manchester City FC
Manchester City FC
3
4
7
10
Sporting CP
Sporting CP
1:1
4
3
7
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
3
6
6
12
FC Barcelone
FC Barcelone
3
5
6
13
Chelsea FC
Chelsea FC
3
3
6
14
Qarabag FK
Qarabag FK
3
1
6
15
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:0
4
0
6
16
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-1
6
17
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
0:1
4
1
4
18
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
3
-3
4
19
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
-4
4
20
SSC Naples
SSC Naples
4
-5
4
21
Olympiakos
Olympiakos
1:0
4
-6
4
22
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
2
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
1:1
4
-1
3
24
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0:0
4
-2
3
25
FC Bruges
FC Bruges
3
-2
3
26
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
-3
3
27
AS Monaco
AS Monaco
0:0
4
-3
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
0:1
4
-7
3
29
Paphos FC
Paphos FC
3
-4
2
30
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
31
Slavia Prague
Slavia Prague
4
-6
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
33
FC Copenhague
FC Copenhague
0:1
4
-5
1
34
Kairat Almaty
Kairat Almaty
3
-8
1
35
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
3
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
3
-10
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
