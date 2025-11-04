À 15 ans et 308 jours, l’Anglais Max Dowman est entré dans l’histoire de la Champions League. Le milieu de terrain d'Arsenal a fait ses grands débuts ce mardi soir.

Max Dowman n'a même pas 16 ans. Ce mardi soir, il est entré en jeu en Champions League avec son club d'Arsenal. Photo: AFP

Blick Sport

C'est un destin pas comme les autres. Celui d'un adolescent qui porte désormais la casquette de joueur ayant disputé la prestigieuse Champions League. À tout juste 15 ans – il fêtera son seizième anniversaire le 31 décembre – Max Dowman a fait ses débuts avec Arsenal ce mardi soir. Un moment qu'il n'est pas près d'oublier.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Entré en jeu à la 73e minute alors que les Gunners menaient déjà 3-0, le jeune espoir a découvert le très haut niveau, après avoir déjà fait ses débuts en Premier League en août dernier. Il efface des tablettes le record détenu par l’Allemand Youssoufa Moukoko, qui avait disputé un match avec le Borussia Dortmund sur la pelouse du Zénit Saint-Pétersbourg, en 2020, à seulement 16 ans et 18 jours.

À lire aussi sur Arsenal Champions League Provisoirement en tête Une quatrième victoire sans encaisser de but pour Arsenal