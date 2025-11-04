DE
Provisoirement en tête
Une quatrième victoire sans encaisser de but pour Arsenal

L'équipe entraînée par l'Espagnol Mikel Arteta prend seule la tête de la phase de ligue en attendant les chocs de la soirée opposant le PSG au Bayern Munich et Liverpool au Real Madrid.
Publié: il y a 50 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Mikel Merino s'est offert un doublé ce mardi soir.
Photo: AP
Blick Sport

Arsenal poursuit son entame parfaite en Champions League. Les Gunners ont signé une quatrième victoire sans encaisser de but mardi sur la pelouse du Slavia Prague (3-0).

Dans la capitale tchèque, les Londoniens ont une nouvelle fois eu besoin d'un corner pour faire la différence. Non pas pour marquer, mais pour obtenir un penalty, transformé avec autorité par le capitaine anglais Bukayo Saka (32e).

Privé de ses avants-centres Kai Havertz et Viktor Gyökeres – ce dernier manquera le Suisse-Suède du 15 novembre à Genève –, Mikel Arteta a relancé son polyvalent compatriote espagnol Mikel Merino à la pointe de l'attaque. Un choix payant, puisque Mikel Merino s'est offert un doublé de pur attaquant en deuxième période (46e/68e).

Toujours aussi solides défensivement, les Londoniens ont cueilli un 10e succès de rang toutes compétitions confondues, le 8e en gardant leur cage inviolée. Le gardien espagnol David Raya n'a plus encaissé de but depuis le 28 septembre et une victoire 2-1 contre Newcastle en Premier League.

Francfort résiste à Naples

Dans l'autre affiche du début de soirée, Naples et l'Eintracht Francfort ont partagé l'enjeu (0-0). Les champions d'Italie ont dominé, mais n'ont pas su faire craquer la défense allemande. Le Biennois Aurèle Amenda est entré en jeu en toute fin de match dans le camp allemand. Après quatre matches, les deux équipes comptent quatre points.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
2:0
4
12
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Real Madrid
Real Madrid
0:0
4
7
10
4
Inter Milan
Inter Milan
3
9
9
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
0:2
4
8
9
6
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1:0
4
2
8
7
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
8
Liverpool FC
Liverpool FC
0:0
4
4
7
9
Manchester City FC
Manchester City FC
3
4
7
10
Sporting CP
Sporting CP
1:1
4
3
7
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
3
6
6
12
FC Barcelone
FC Barcelone
3
5
6
13
Chelsea FC
Chelsea FC
3
3
6
14
Qarabag FK
Qarabag FK
3
1
6
15
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:0
4
0
6
16
Galatasaray SK
Galatasaray SK
3
-1
6
17
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
0:1
4
1
4
18
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
3
-3
4
19
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
4
-4
4
20
SSC Naples
SSC Naples
4
-5
4
21
Olympiakos
Olympiakos
1:0
4
-6
4
22
Olympique Marseille
Olympique Marseille
3
2
3
23
Juventus Turin
Juventus Turin
1:1
4
-1
3
24
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
0:0
4
-2
3
25
FC Bruges
FC Bruges
3
-2
3
26
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
-3
3
27
AS Monaco
AS Monaco
0:0
4
-3
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
0:1
4
-7
3
29
Paphos FC
Paphos FC
3
-4
2
30
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
31
Slavia Prague
Slavia Prague
4
-6
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
33
FC Copenhague
FC Copenhague
0:1
4
-5
1
34
Kairat Almaty
Kairat Almaty
3
-8
1
35
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
3
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
3
-10
0
