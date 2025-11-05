Achraf Hakimi connait la durée de son indisponibilité

Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Sorti sur blessure mardi lors de la rencontre de Champions League contre le Bayern, le latéral marocain Achraf Hakimi a passé une IRM mercredi.

Achraf Hakimi se tord de blessure après un tacle de Luis Diaz. Photo: IMAGO/Beautiful Sports

AFP Agence France-Presse

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, blessés mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions, seront absents pour plusieurs semaines, a annoncé le Paris SG mercredi.

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé de Luis Diaz, le latéral droit marocain «Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines», indique le PSG dans un communiqué. Selon le média L'Équipe, il manquera au moins six semaines.

Une semaine après sa première titularisation depuis son retour de blessure, l'attaquant international français et Ballon d'Or Ousmane Dembélé a été «victime d'une lésion du mollet gauche» et «restera en soins ces prochaines semaines» comme le latéral gauche portugais Nuno Mendes qui «souffre d'une entorse du genou gauche», poursuit le club champion d'Europe.