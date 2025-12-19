Le FC Barcelone a-t-il une taupe? Des informations internes provenant du vestiaire des Catalans auraient été rendues publiques à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il semblerait que l'entraîneur Hansi Flick ait mis fin aux agissements de cette personne de sa propre initiative.
Selon le journaliste espagnol Rafael Hernandez, l'Allemand aurait délibérément donné mardi à un joueur qu'il soupçonnait d'être une taupe la fausse information selon laquelle le Polonais Wojciech Szczesny serait titulaire dans les buts lors du match de Copa del Rey contre Guadalajara mercredi soir. Cette information s'est alors répandue dans les médias espagnols avant le match.
Mais l'entraîneur du Barça a délibérément menti, puisque le titulaire s'appelait Marc-André ter Stegen, lequel a fait son retour après avoir surmonté sa blessure au dos. Le club est donc désormais certain de l'identité du coupable. On ne sait pas de qui il s'agit, ni quelles seront les conséquences. Mais selon le journaliste espagnol, Hansi Flick va sévir.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
17
18
39
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
16
6
25
7
Athletic Bilbao
17
-7
23
8
Celta Vigo
16
1
22
9
FC Séville
16
0
20
10
Getafe CF
16
-5
20
11
CF Elche
16
-1
19
12
Deportivo Alaves
16
-3
18
13
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
Majorque
16
-5
17
15
Real Sociedad
16
-4
16
16
CA Osasuna
16
-6
15
17
Valence CF
16
-10
15
18
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
16
-19
10
20
Levante UD
15
-12
9