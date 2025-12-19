DE
Elle est tombée dans le panneau!
Voici comment Hansi Flick a piégé la taupe du FC Barcelone

Le FC Barcelone cherche la taupe dans le vestiaire! L'entraîneur Hansi Flick l'aurait trouvée en donnant une fausse information sur l'identité du gardien de but titulaire lors du match de Copa del Rey.
Publié: il y a 33 minutes
1/5
Hansi Flick a-t-il trouvé la taupe?
Photo: AP
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Le FC Barcelone a-t-il une taupe? Des informations internes provenant du vestiaire des Catalans auraient été rendues publiques à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il semblerait que l'entraîneur Hansi Flick ait mis fin aux agissements de cette personne de sa propre initiative.

Selon le journaliste espagnol Rafael Hernandez, l'Allemand aurait délibérément donné mardi à un joueur qu'il soupçonnait d'être une taupe la fausse information selon laquelle le Polonais Wojciech Szczesny serait titulaire dans les buts lors du match de Copa del Rey contre Guadalajara mercredi soir. Cette information s'est alors répandue dans les médias espagnols avant le match.

Mais l'entraîneur du Barça a délibérément menti, puisque le titulaire s'appelait Marc-André ter Stegen, lequel a fait son retour après avoir surmonté sa blessure au dos. Le club est donc désormais certain de l'identité du coupable. On ne sait pas de qui il s'agit, ni quelles seront les conséquences. Mais selon le journaliste espagnol, Hansi Flick va sévir.


LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
17
29
43
2
Real Madrid
Real Madrid
17
18
39
3
Villarreal CF
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
17
14
34
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
16
4
30
6
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
16
6
25
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
17
-7
23
8
Celta Vigo
Celta Vigo
16
1
22
9
FC Séville
FC Séville
16
0
20
10
Getafe CF
Getafe CF
16
-5
20
11
CF Elche
CF Elche
16
-1
19
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
16
-3
18
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
16
-3
18
14
Majorque
Majorque
16
-5
17
15
Real Sociedad
Real Sociedad
16
-4
16
16
CA Osasuna
CA Osasuna
16
-6
15
17
Valence CF
Valence CF
16
-10
15
18
FC Gérone
FC Gérone
16
-15
15
19
Real Oviedo
Real Oviedo
16
-19
10
20
Levante UD
Levante UD
15
-12
9
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
