Le FC Barcelone cherche la taupe dans le vestiaire! L'entraîneur Hansi Flick l'aurait trouvée en donnant une fausse information sur l'identité du gardien de but titulaire lors du match de Copa del Rey.

Cédric Heeb

Le FC Barcelone a-t-il une taupe? Des informations internes provenant du vestiaire des Catalans auraient été rendues publiques à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il semblerait que l'entraîneur Hansi Flick ait mis fin aux agissements de cette personne de sa propre initiative.

Selon le journaliste espagnol Rafael Hernandez, l'Allemand aurait délibérément donné mardi à un joueur qu'il soupçonnait d'être une taupe la fausse information selon laquelle le Polonais Wojciech Szczesny serait titulaire dans les buts lors du match de Copa del Rey contre Guadalajara mercredi soir. Cette information s'est alors répandue dans les médias espagnols avant le match.

Mais l'entraîneur du Barça a délibérément menti, puisque le titulaire s'appelait Marc-André ter Stegen, lequel a fait son retour après avoir surmonté sa blessure au dos. Le club est donc désormais certain de l'identité du coupable. On ne sait pas de qui il s'agit, ni quelles seront les conséquences. Mais selon le journaliste espagnol, Hansi Flick va sévir.



