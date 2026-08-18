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Absent du Tour de France
Primoz Roglic au départ de la Vuelta malgré son récent accident

Malgré un accident à l'entraînement en juillet, Primoz Roglic participera au Tour d'Espagne dès samedi à Monaco. Le Slovène, 36 ans, et quadruple vainqueur de la Vuelta, espère briller malgré une préparation perturbée.
Publié: il y a 39 minutes
Primoz Roglic a été renversé par une voiture fin juillet.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Slovène Primoz Roglic sera au départ du Tour d'Espagne samedi à Monaco, a annoncé mardi son équipe Red Bull-Hansgrohe. Il a pourtant été renversé par une voiture à l'entraînement il y a moins d'un mois. En l'absence du Belge Remco Evenepoel, deuxième du dernier Tour de France, Roglic, 36 ans et quadruple vainqueur de la Vuelta, fera même office de leader de sa formation, même si la prudence sera de mise.

«Notre premier objectif sera de gagner une étape, et même plus d'une si les opportunités sont là. Notre second objectif sera le classement général avec Primoz, même s'il faut être pragmatique au regard de sa préparation très différente de ce qui était prévu à la suite de son accident», a déclaré Sven Vanthourenhout, le directeur sportif de l'équipe. «On réévaluera au fur et à mesure».

Absent du Tour de France

Absent du Tour de France, Primoz Roglic a été renversé par une voiture fin juillet. Le coureur slovène n'a pas précisé la nature de ses blessures à l'époque, mais il avait été contraint dans la foulée de déclarer forfait pour la Clasica San Sebastian le 1er août.

Le trentenaire apparait par ailleurs sur le déclin et ne devrait pas être en mesure de disputer la victoire finale à son compatriote Tadej Pogacar, une nouvelle fois impérial dans la Grande Boucle le mois dernier et qui veut enrichir un peu plus son palmarès en gagnant pour la première fois la Vuelta.

La dernière victoire finale de Primoz Roglic au Tour d'Espagne, où il compte 15 succès d'étape, remonte à 2024. La saison dernière, il avait disputé le Tour d'Italie, qu'il a remporté en 2023, et le Tour de France.

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