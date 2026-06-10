DE
FR

20''58 pour le Genevois
Timothé Mumenthaler plus rapide que Gout Gout à Oslo

Timothé Mumenthaler s'est illustré à Oslo sur 200 m, réalisant un chrono de 20''58. Le Genevois a même devancé le prodige australien du sprint Gout Gout.
Publié: 21:10 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
Timothé Mumenthaler (tout à gauche) a réalisé une belle performance à Oslo, mercredi soir.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Timothé Mumenthaler a pris la cinquième place du 200 m du meeting Diamond League d'Oslo, mercredi soir. Le Genevois (20''58) a fait mieux que le prodige australien du sprint Gout Gout.

Placé à l'extérieur, le champion d'Europe n'avait aucun point de repère mais a fait un bon virage pour réussir sa meilleure performance de l'année, loin tout de même de ses 20''27 de l'an dernier, déjà à Oslo.

La déception Gout Gout

Timothé Mummethaler a tout de même vu Letsile Tebogo le dépasser rapidement, le Botswanais s'est imposé facilement en 19''84. Au deuxième rang, on retrouve le Sud-Africain Sinesipho Dambile (20''12) et au 3e le Trinitéen Jereem Richards (20''50).

Grosse déception en revanche pour Gout Gout. L'Australien de 18 ans qui a couru en 19''67 ce printemps n'a pu faire mieux que 20''60 pour obtenir la 6e place dans un style assez peu académique.

Lobalu loin du compte

Dominic Lobalu a lui disputé son premier 5000 m de la saison en Norvège. 13e avec un temps de 13'08''78, le recordman de Suisse a manqué son objectif: battre ce record de 12'50''87 minutes. A mi-parcours, Dominic Lobalu accusait déjà un retard de plusieurs secondes sur son rythme habituel.

«Mes jambes tournaient bien aujourd'hui», a-t-il confié à SRF. Il ne sait pas pourquoi cela n'a pas fonctionné: «Je me pose aussi beaucoup de questions, cela ne m'était encore jamais arrivé.» La victoire est revenue à l'Ethiopien Addisu Yihune en 12'47''62.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus