Des coupures en plastique et aluminium
Grosse saisie de faux billets du Zimbabwe à l'aéroport de Zurich

Des agents ont saisi en 2025 à Zurich des billets zimbabwéens valant des quintillions de dollars. Les faux billets, en plastique et aluminium, provenaient d'une fraude exploitant l'hyperinflation au Zimbabwe.
Publié: il y a 19 minutes
Des faux billets de banque zimbabwéens en plastique et en aluminium doré ont été interceptés à l'aéroport de Zurich l'an passé.
Des dollars du Zimbabwe prétendument en or ont été saisis l'an dernier à l'aéroport de Zurich, pour une valeur de plusieurs «quintillions». Les coupures étaient en réalité en plastique et aluminium. Il s'agit du dernier en date d'une série de cas similaires.

Des agents ont contrôlé l'an dernier dans la zone de fret de l'aéroport de Zurich un véhicule immatriculé en Suisse ainsi que deux personnes à pied, indique mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). La conductrice, une femme suisse de 55 ans, avait à son bord un Australien de 53 ans.

Quant aux piétons, il s'agissait d'un ressortissant suédois de 54 ans et un Sénégalais du même âge. Le premier avait en sa possession un billet de banque d'une valeur de «cent quintillions de dollars» - soit un chiffre à 30 zéros - portant l'inscription «24K Gold» ("24K or"). Il avait aussi sur lui la confirmation de stockage d'une société basée à l'aéroport de Zurich concernant deux boîtes de billets de 1000 dollars zimbabwéens, de la même valeur chacune.

Déjà eu lieu par le passé

Les agents ont confisqué tous les billets suspects, qu'ils ont envoyé pour examen à l'Office de contrôle des métaux précieux de Zurich. Les analyses n'ont pas détecté la moindre trace d'or. Les billets étaient en fait constitués d'une base en plastique sur laquelle un film adhésif et une feuille d'aluminium dorée avaient été appliqués.

Ces dernières années, des cas similaires ont été identifiés - dont notamment un en Suisse romande en 2024, indique à Keystone-ATS Donatella Del Vecchio, porte-parole de l'OFDF. A chaque fois les escrocs ont exploité les épisodes d'hyperinflation au Zimbabwe avec de faux billets en «or».

Dans le dernier cas en date, le parquet du canton de Zurich a ordonné la destruction de la fausse monnaie. Le ressortissant suédois, à l'origine de cette importation frauduleuse a été dénoncé. Il a en outre écopé d'une amende «de plusieurs milliers de francs», selon le communiqué.

