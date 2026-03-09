DE
Escroqués via Whatsapp
Pensant aider leur fille vivant à Dubaï, des Suisses sont arnaqués de 16'000 francs

En recevant un message de leur fille, résidant aux Emirats arabes unis, des parents inquiets n'ont pas hésité une seconde pour lui transférer une grande somme d'argent. Hélas, la demande provenait d'escrocs.
Un couple de Suisses, inquiets pour leur fille domiciliée à Dubai, sont tombés dans le piège d'un escroc sur WhatsApp.
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Depuis que les frappes iraniennes pleuvent sur les pays du Golfe, les proches de personnes coincées ou domiciliées dans la région vivent dans une perpétuelle inquiétude. Parmi ces dernières se trouvent encore 4000 Suisses, actuellement bloqués au Moyen-Orient

On peut donc imaginer l'angoisse vécue par un couple dont la fille est domiciliée à Dubaï, en recevant un message alarmant de sa part. Ainsi que le relate «20 Minutes», ils auraient découvert, via un numéro suisse enregistré sur Whatsapp, une demande à l'aide évoquant «un vrai problème» et les priant de verser une somme d'argent sur un compte situé aux Pays-Bas. Au vu de l'actualité, ils n'ont pas hésité une seconde, versant aussitôt les 16'000 francs demandés. 

«J'ai tout de suite su ce qui s'était passé»

De retour d'une randonnée dans les montagnes, leur fille a rapidement reçu un message de ses parents, lui demandant si elle avait bien reçu l'argent. «A ce moment-là, j'ai tout de suite su ce qui s'était passé», a relaté la quinquagénaire auprès de nos confrères. Alerté par les images véhiculées par les médias, son père avait effectivement réalisé deux versements «sans poser de questions», dans sa hâte de venir en aide à sa fille. 

Or, la demande provenait malheureusement d'un escroc, ayant utilisé un numéro suisse pour berner ses victimes. La banque des ces dernières a toutefois pu confirmer que les virements n'avaient pas encore été réalisés et tente désormais de les annuler. 

Comment se protéger des arnaques?

Pour rappel, la plateforme WhatsApp précise que ce type d'arnaque peut impacter n'importe qui. Pour s'en protéger, elle conseille de rester attentif à plusieurs indices possibles, dont des fautes d'orthographe ou erreurs grammaticales, une invitation à appuyer sur un lien, des demandes d’informations personnelles (numéros de carte de crédit, de compte bancaire, la date de naissance ou les mots de passe), des demandes d'argent, des messages concernant des jeux d'argent, un investissement ou un prêt. «Si un message vous semble suspect ou trop beau pour être vrai, n’appuyez pas dessus, ne le partagez pas ou ne le transférez pas», conseille l'entreprise

A noter que les malfaiteurs sont capables de se faire passer pour une personne que vous connaissez réellement, parfois de manière assze troublante: «Lorsque vous recevez des messages d’une personne qui ne fait pas partie de vos contacts, des éléments la concernant s’affichent dans le message pour que vous puissiez déterminer comment réagir. Ces éléments vous indiqueront si cette personne fait partie de vos contacts, si vous avez des groupes en commun et si son numéro de téléphone est enregistré dans un autre pays. Vous pourrez alors décider de lui répondre, de l’ajouter à vos contacts, de la bloquer ou de la signaler.» 

En cas de doute, n'hésitez pas à poser une question personnelle à l'interlocuteur ou à tenter de l'appeler, afin de le démasquer.

