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«Suspecté de tentative de meurtre»
Un enfant de 3 ans retrouvé dans l'enclos des crocodiles, un homme blessé

Un garçon de 3 ans est dans un état critique après être tombé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo en Angleterre jeudi. Un homme de 30 ans a été arrêté pour tentative de meurtre.
Publié: il y a 42 minutes
L'enfant a été retrouvé avec de graves blessures, mais serait dans un état stable.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté jeudi, soupçonné de tentative de meurtre d'un enfant de trois ans. Ce dernier a été blessé après s'être retrouvé dans l'enclos des crocodiles d'un zoo du centre de l'Angleterre, a indiqué la police locale.

Le petit garçon a été transporté à l'hôpital «avec de graves blessures et se trouve dans un état critique mais stable», a indiqué la police du Cambridgeshire dans un communiqué. L'incident «impliquant un garçon de 3 ans qui (...) s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles» s'est produit en début d'après-midi dans le zoo , situé à une quarantaine de km au nord de la ville de Cambridge, a-t-elle ajouté.

Un homme de 30 ans a été arrêté, «soupçonné de tentative de meurtre». Selon la police, les premiers éléments de l'enquête suggèrent qu'il ne connaissait pas la petite victime. Les enquêteurs tentent désormais de «comprendre les circonstances» de cet incident, a indiqué l'inspectrice Verity McCann, citée dans le communiqué.

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