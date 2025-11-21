Zelensky ne croit pas au plan de paix proposé par Trump et Poutine
L'Ukraine risque de perdre le soutien américain en raison du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a prévenu vendredi le président Volodymyr Zelensky. «L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile: la perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire clé», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation.
Le président ukrainien s'est entretenu vendredi avec le vice-président américain JD Vance sur le plan américain, a indiqué une source à la présidence ukrainienne. «L'appel s'est achevé il y a environ une demi-heure», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat à un groupe de journalistes dont l'AFP.
Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il proposerait des «alternatives» au plan des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie et considéré comme très favorable à Moscou, promettant de ne pas "trahir" les intérêts ukrainiens. «Je présenterai des arguments, je persuaderai, je proposerai des alternatives», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation, promettant qu'il ne «trahira» pas l'Ukraine.
La Russie veut empêcher les sanctions américaines avec le plan sur l'Ukraine
La Russie cherche à empêcher l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre ses exportations de pétrole, avec l'annonce depuis Washington d'un plan pour l'Ukraine, a affirmé vendredi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.
«Aujourd'hui est le jour où les sanctions américaines contre le Russie doivent en principe entrer en vigueur. J'espère que nous ne verrons pas une décision de les reporter, car c'est exactement ce que la Russie souhaite», a-t-elle déclaré devant la presse à Bruxelles.
Zelensky dit «travailler» sur le plan américain pour l'Ukraine mais insiste pour une paix «réelle et digne»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit vendredi «travailler» sur le plan américain pour mettre fin au conflit avec la Russie tout en insistant sur la nécessité d'assurer «une paix réelle et digne».
«Nous sommes en train de travailler sur le document préparé par la partie américaine. Ce plan doit assurer une paix réelle et digne», a insisté Zelensky dans un message sur X à l'issue d'une conversation téléphonique avec plusieurs dirigeants européens qui soutiennent Kiev.
Merz, Macron, Starmer et Zelensky veulent préserver «les intérêts vitaux européens et ukrainiens»
Les dirigeants allemand, français et britannique ont acté vendredi lors d'un entretien téléphonique avec le président ukrainien vouloir «préserver à long terme les intérêts vitaux européens et ukrainiens», selon un communiqué de la chancellerie allemande.
Après la présentation d'un plan américain qui prévoit de nombreuses concessions ukrainiennes, Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Keir Starmer ont salué les «efforts américains» mais assuré Volodymyr Zelensky de «leur soutien total et inchangé sur le chemin vers une paix durable et juste».
Le Kremlin pousse Zelensky à négocier «maintenant» pour ne pas perdre d'autres territoires
Le Kremlin a pressé vendredi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de négocier «maintenant», plutôt que de risquer la perte de nouveaux territoires, au lendemain de la publication surprise d'une proposition américaine de sortie du conflit avec la Russie.
«Il vaut mieux négocier et le faire maintenant que plus tard. L'espace pour prendre des décisions pour lui (le président Zelensky, NDLR) se réduit à mesure qu'il perd des territoires» face à l'offensive des forces russes, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP. Il a assuré que Moscou n'avait cependant pas reçu «officiellement» les détails de la proposition de Washington.
L'Ukraine n'acceptera aucun plan franchissant ses «lignes rouges»
L'Ukraine n'acceptera aucun plan franchissant ses lignes rouges, a déclaré vendredi un négociateur ukrainien clé après le dévoilement des propositions américaines pour mettre fin à la guerre, qui prévoient de fortes concessions à la Russie.
Il ne peut y avoir de «décisions en dehors du cadre de notre souveraineté, de la sécurité de notre peuple ou de nos lignes rouges», a martelé sur Facebook Roustem Oumerov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale ukrainien.
L'UE n'a pas reçu le plan américain en 28 points pour la paix en Ukraine
Le plan américain pour l'Ukraine n'a pas été officiellement communiqué à l'Union européenne, qui compte en discuter lors du sommet du G20 ce weekend à Johannesburg, ont indiqué vendredi le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
«Aucun plan n'a été communiqué de manière officielle à l'Union européenne», a déclaré Antonio Costa, interrogé lors d'une conférence de presse à Johannesburg. «A ce stade, ça n'a pas de sens pour nous de commenter», a-t-il ajouté.
«Un plan en 28 points a été rendu public. Nous discuterons de la situation, à la fois avec les dirigeants européens et avec les dirigeants ici en marge du G20. Je vais aussi contacter le président Zelensky pour discuter du sujet», a précisé Ursula von der Leyen.
Au moins cinq morts dans une frappe russe à Zaporijjia
Une frappe russe a fait au moins cinq morts et plusieurs blessés jeudi soir à Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont indiqué les secours.
«Le 20 novembre à 22H10 (20H10 GMT, ndlr), les troupes russes ont attaqué Zaporijjia. Selon les informations préliminaires, cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées à la suite de l'attaque. (...) Des étals de commerçants et une voiture ont pris feu», a précisé le Service de secours de l'Etat sur Telegram.
Zelensky plaide pour une «paix digne» après un entretien avec un responsable américain
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une «paix digne» pour son pays, après un entretien à Kiev avec un haut responsable américain qui lui a présenté le plan de Washington pour mettre fin à l'invasion russe.
«L'Ukraine a besoin de paix. (...) Une paix digne, afin que les conditions soient respectueuses de notre indépendance, de notre souveraineté et de la dignité du peuple ukrainien», a indiqué Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux, après s'être entretenu avec le secrétaire américain à l'Armée, Daniel Driscoll.
La Russie revendique la prise de la ville de Kupiansk, dans l'est de l'Ukraine
L'armée russe a revendiqué jeudi la prise de la ville de Kupiansk, bastion ukrainien du nord-est, l'une des villes où les troupes de Moscou avaient réalisé des avancées ces dernières semaines face à des forces ukrainiennes en difficulté sur le front.
Les forces russes «ont terminé la libération de la ville de Kupiansk», a déclaré au président Vladimir Poutine le commandant du groupement de troupes Ouest, Sergey Yuryevich Kuzovlev, selon des propos retransmis à la télévision. Il a qualifié la ville de «noeud clef dans la défense» ukrainienne.
Zelensky va rencontrer des responsables du Pentagone
Volodymyr Zelensky va rencontrer jeudi à Kiev des haut responsables du Pentagone, a annoncé son administration. Cela au lendemain du dévoilement des éléments d'un plan américain pour mettre fin à la guerre menée par la Russie en Ukraine, à des conditions favorables au Kremlin.
Cette réunion intervient au retour d'une visite infructueuse mercredi en Turquie du président ukrainien, qui espérait que Washington s'investisse à nouveau dans les négociations de paix. Mais l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ne s'est pas déplacé.
Elle intervient également au lendemain d'une frappe russe ayant tué au moins 26 personnes dans une ville de l'ouest de l'Ukraine, l'une des attaques les plus meurtrières de Moscou sur son voisin ukrainien cette année.
La délégation du Pentagone, conduite par le secrétaire à l'Armée américaine, Daniel Driscoll, a rencontré mercredi le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky et le ministre ukrainien de la Défense Denys Chmygal, selon leurs communiqués respectifs.
