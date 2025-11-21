16:25 heures

Zelensky ne croit pas au plan de paix proposé par Trump et Poutine

Photo: AFP

L'Ukraine risque de perdre le soutien américain en raison du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, a prévenu vendredi le président Volodymyr Zelensky. «L'Ukraine pourrait être confrontée à un choix très difficile: la perte de dignité ou le risque de perdre un partenaire clé», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation.

Le président ukrainien s'est entretenu vendredi avec le vice-président américain JD Vance sur le plan américain, a indiqué une source à la présidence ukrainienne. «L'appel s'est achevé il y a environ une demi-heure», a indiqué cette source sous couvert d'anonymat à un groupe de journalistes dont l'AFP.

Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi qu'il proposerait des «alternatives» au plan des Etats-Unis pour mettre fin au conflit avec la Russie et considéré comme très favorable à Moscou, promettant de ne pas "trahir" les intérêts ukrainiens. «Je présenterai des arguments, je persuaderai, je proposerai des alternatives», a déclaré Zelensky dans une adresse vidéo à la nation, promettant qu'il ne «trahira» pas l'Ukraine.

Source: AFP