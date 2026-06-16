L'Ukraine répond aux attaques russes en bombardant une raffinerie

Une grande raffinerie de la capitale russe a été touchée dans une vaste attaque de drones ukrainiens sur Moscou, selon les autorités russes mardi. «Les attaques de drones ennemis sur Moscou ont continué ces dernières 24 heures. L'un des drones a endommagé le site d'une raffinerie de pétrole de Moscou. Il n'y a pas eu de victimes», a indiqué le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, sur les réseaux sociaux.

Selon lui, les forces russes ont intercepté 60 drones visant Moscou dans la nuit de lundi à mardi. Selon un décompte de l'agence de presse d'Etat Tass, basé sur les données publiées par le ministère russe de la Défense, il s'agit de l'une des plus importantes attaques de l'année sur la capitale.

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«Cette fois-ci, la région de Moscou a ressenti la portée des capacités de frappe à longue distance de l'Ukraine. Une raffinerie de pétrole a été touchée à une distance de 500 kilomètres», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

Il a qualifié cette attaque de «réponse juste aux frappes russes», au lendemain d'une nouvelle vague de frappes de Moscou qui ont fait au moins 11 morts, dont cinq dans la capitale.

Source: AFP