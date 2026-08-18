Le maire de Moscou affirme que 620 drones ont été lancés vers la capitale russe dans la nuit
Le maire de Moscou a annoncé mardi matin qu'au moins 620 drones avaient été lancés contre la région de la capitale russe dans la nuit, tandis que le gouverneur local a dénombré trois blessés.
Parmi ces appareils, 180 ont été détruits dans la région de Moscou entre lundi soir et mardi 05H00 (02H00 GMT), a écrit Sergueï Sobianine sur Telegram. Le gouverneur Andreï Vorobiov a rapporté que l'attaque avait fait trois blessés et qu'un drone avait frappé un entrepôt du géant de l'e-commerce russe Wildberries.
Source: AFP
Moscou met en garde Londres après des informations sur l'usage de drones britanniques par l'Ukraine
L'ambassade de Russie à Londres a prévenu lundi que le Royaume-Uni aurait à «répondre» des conséquences de sa collaboration militaire avec l'Ukraine, après la publication d'informations selon lesquelles des drones britanniques ont été utilisés par Kiev pour des frappes en profondeur en territoire russe.
Le «Sunday Times» a affirmé dimanche que des drones produits par deux sociétés britanniques et fournis à l'Ukraine avaient été utilisés dans sa campagne de frappes contre des cibles militaires et industrielles à l'intérieur du territoire russe. Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade de Russie à Londres a jugé que le Royaume-Uni se rendait ainsi «complice et co-auteur» de ces frappes et «opte délibérément pour une escalade» du conflit.
«Les actions de Londres entraîneront inévitablement des conséquences desquelles il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix à payer sera élevé», prévient ce communiqué. Selon le «Sunday Times», l'une des deux entreprises est une filiale de BAE Systems, mais le journal n'a pas nommé la seconde entreprise «pour des raisons de sécurité».
Contacté, le ministère britannique de la Défense n'avait pas réagi dans l'immédiat. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens financiers de Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, avec environ 25 milliards de livres mobilisés (29 milliards d'euros), dont 16 milliards d'aide militaire.
Source: AFP
Au moins un mort dans des frappes russes sur Kiev
Au moins une personne a été tuée jeudi dans des bombardements russes sur Kiev, déclenchés quelques heures après une mise en garde contre une «attaque massive» imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
«Malheureusement, un décès a été confirmé» dans cette attaque, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale. «L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!» avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Il a fait état d’incendies dans plusieurs quartiers de la ville.
Source: AFP
Une frappe ukrainienne sur la centrale de Zaporijjia fait un mort, selon Moscou
Une frappe de drone a fait un mort et 17 blessés, majoritairement des employés de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie, ont indiqué mardi les autorités russes, accusant Kiev de l'attaque.
«Les forces ukrainiennes ont mené une frappe ciblée sur un arrêt de transport de service à Energodar», faisant un mort, «un spécialiste du nucléaire» et 17 blessés, dont «a majorité sont des employés» de la centrale, ont indiqué les autorités de la centrale nucléaire installées par Moscou mardi sur Telegram.
Conquise par l'armée russe en mars 2022 au début de l'offensive contre l'Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud du pays, la plus grande d'Europe, est depuis régulièrement au coeur d'inquiétudes quant à sa sécurité.
Kiev comme Moscou s'accusent de manière récurrente de procéder à des frappes sur ce site, situé à Energodar, au bord du Dniepr, le fleuve qui marque la ligne de front dans ce secteur.
Source: AFP
Un responsable ukrainien obligé d'accueillir son homologue belge dans un abri antiaérien
Le chef de la diplomatie ukrainienne a été contraint de s'entretenir mardi avec son homologue belge, en visite à Kiev, dans un abri antiaérien, en raison du risque d'attaques aériennes russes, a-t-il indiqué.
«En raison des drones russes qui attaquent notre capitale, nous avons mené nos réunions sous terre, dans l'abri antibombes» du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a indiqué sur X Andriï Sybiga, à l'issue d'une rencontre avec son homologue belge Maxime Prévot.
Le ministre ukrainien a également publié une photo le montrant en pleine discussion avec Maxime Prévot dans ce qui semble être un abri, et une vidéo des deux hommes en train de remonter des escaliers.
Source: AFP
La situation sécuritaire se dégrade, Kiev ordonne des évacuations
Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de familles dans plusieurs localités de la région de Dnipropetrovsk, située dans le centre-est du pays, face à la dégradation de la situation sécuritaire.
L'Ukraine, qui appelle les civils des zones les plus exposées à partir vers des régions plus sûres, annonce régulièrement ce type de mesures pour réagir à l'intensification des frappes russes ou à l'avancée des forces de Moscou.
Ces évacuations obligatoires concernent cette fois seize localités de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Ganja. «Les familles avec enfants ont un mois pour quitter ces zones», a-t-il dit, ajoutant que cela concerne près de 2.200 enfants.
Les civils évacués peuvent être hébergés dans des centres et bénéficient d'un accompagnement de l'Etat pour leur réinstallation.
Source: AFP
Dix morts dans une frappe russe dans le nord-est de l'Ukraine
Une frappe de roquette russe dans le nord-est de l'Ukraine a fait au moins 10 morts et huit blessés, a indiqué mardi le chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.
L'attaque s'est produite à Petcheniguy, une localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, a-t-il précisé sur Telegram, indiquant que les secours sont toujours à pied d'oeuvre. Des maisons et véhicules ont été endommagés, de même qu'un bureau de poste et un magasin.
Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi 147 drones, dont 111 ont été abattus ou interceptés.
Source: ATS
Six morts dans une frappe ukrainienne près de la frontière russe
Six personnes ont péri dans une frappe de missiles ukrainiens dans la région russe de Belgorod, près de la frontière, ont annoncé lundi les autorités locales. Plus de 200 drones ukrainiens ont été interceptés dans plusieurs régions de la Russie, a indiqué le ministère russe de la défense.
Outre les six morts, il a eu «quatre blessés, dont un enfant», a annoncé le gouverneur régional, Alexandre Chouvaïev, sur le réseau social Max. La frappe a touché la localité de Koloskovo, à une quinzaine de kilomètres de la frontière.
Source: ATS
L'UE veut frapper plus fort avec de nouvelles sanctions contre la Russie
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, annonce lundi dans le journal allemand «Die Welt» vouloir augmenter d'un tiers le nombre d'entités russes sanctionnées en raison de la guerre en Ukraine.
«Pour cet automne, je propose la liste de sanctions la plus ambitieuse depuis le début de la guerre. Une fois adoptées, ces mesures augmenteraient immédiatement d'un tiers le nombre total d'entités russes sanctionnées», indique la diplomate dans l'édition du 17 août du quotidien.
Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, «les sanctions de l'UE ont déjà coûté très cher à la Russie, privant sa machine de guerre de plus de 1000 milliards d'euros», a-t-elle assuré.
L'Union européenne a adopté 21 trains de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre, celles-ci visant aujourd'hui près de 3000 personnes et entités, selon la Commission européenne.
Source: AFP
Les frappes de dimanche en Russie et en Ukraine ont fait au moins 19 morts
Au moins 19 personnes ont été tuées dimanche dans les frappes de drones et de missiles en Russie et en Ukraine, qui ont notamment détruit un marché du livre à Kiev, tandis que Moscou a fait face à l'une des attaques les plus massives depuis le début de la guerre.
En Russie, une vague de centaines de drones ukrainiens a notamment causé la mort de cinq personnes dans une zone résidentielle de la région méridionale de Rostov, a rapporté sur Telegram le gouverneur Iouri Slousar. Trois autres personnes ont été tuées dans les régions de Belgorod, Koursk et Moscou et trois autres dans les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie.
Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a qualifié l'attaque d'«une des plus massives de mémoire récente». Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir abattu 822 drones dans tout le pays au cours de la nuit. A Podolsk, près de Moscou, un nouvel entrepôt du géant russe du e-commerce Wildberries, a été touché dans la nuit.
En Ukraine, des drones et missiles russes ont tué deux personnes et blessé 14 autres dans une aciérie d'ArcelorMittal à Kryvyï Rig (centre-est). Cette usine, qui compte parmi les plus grands producteurs d'acier d'Ukraine, a annoncé avoir partiellement suspendu ses activités. Des frappes ont aussi visé d'autres régions, tuant deux personnes dans celle de Zaporijjia (sud) et une autre dans celle de Soumy (nord).
Source; AFP
Un avion de l'OTAN abat un drone dans l'espace aérien roumain
Un drone qui était entré dans l'espace aérien roumain, près des frontières avec l'Ukraine et la Moldavie, a été abattu dimanche par un avion de combat espagnol en mission dans ce pays de l'Otan, a indiqué le ministre roumain de la Défense.
L'interception de ce drone arrivé depuis la Moldavie a été effectuée par un F18 à 5H01 locales (02H01 GMT), a précisé la même source dans un communiqué. Le ministère a fait état de possibles chutes de débris dans une zone inhabitée de la région de Galati, près de la frontière ukrainienne.
Le ministère espagnol de la Défense a indiqué sur X que son armée de l'air avait fait preuve d'un «professionnalisme exceptionnel dans la défense de l'espace aérien européen».
Des explosions à Kiev après une alerte aux missiles balistiques
Des explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de samedi à dimanche après le déclenchement d'une alerte aux missiles balistiques dans la capitale ukrainienne, a constaté une journaliste de l'AFP.
«Kiev est attaquée avec des missiles balistiques. Restez aux abris!,, a déclaré le maire Vitali Klitschko sur Telegram peu avant 03H00 locales (2H00 en Suisse).
L'administration militaire de la capitale a fait état d'un incendie dans un bâtiment non résidentiel dans le quartier Obolonsky. Les autorités de Kryvyï Rig, ville industrielle du centre de l'Ukraine où a grandi le président Volodymyr Zelensky, ont par ailleurs indiqué qu'une attaque aux missiles et drones y avait ciblé deux entreprises industrielles.
Côté russe, la défense antiaérienne a abattu au moins 38 drones menaçant Moscou dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le maire de la capitale Sergueï Sobianine sur la messagerie MAX.
Source: AFP
Moscou visée par 600 drones pendant la nuit, trois blessés
Moscou a été visée par 600 drones pendant la nuit de samedi à dimanche, une attaque d'une rare ampleur qui a fait au moins trois blessés, a indiqué le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine.
Sur ces 600 drones identifiés comme se dirigeant vers la ville, 201 ont été abattus dans la région entourant directement la capitale, a précisé le responsable sur la messagerie russe Max alors que l'Ukraine a intensifié ses attaques à longue portée sur le territoire russe, visant en particulier les infrastructures énergétiques ou de commerce électronique.
Source: AFP