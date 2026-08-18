Moscou met en garde Londres après des informations sur l'usage de drones britanniques par l'Ukraine

L'ambassade de Russie à Londres a prévenu lundi que le Royaume-Uni aurait à «répondre» des conséquences de sa collaboration militaire avec l'Ukraine, après la publication d'informations selon lesquelles des drones britanniques ont été utilisés par Kiev pour des frappes en profondeur en territoire russe.

Le «Sunday Times» a affirmé dimanche que des drones produits par deux sociétés britanniques et fournis à l'Ukraine avaient été utilisés dans sa campagne de frappes contre des cibles militaires et industrielles à l'intérieur du territoire russe. Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade de Russie à Londres a jugé que le Royaume-Uni se rendait ainsi «complice et co-auteur» de ces frappes et «opte délibérément pour une escalade» du conflit.

«Les actions de Londres entraîneront inévitablement des conséquences desquelles il devra répondre. Plus son implication dans le conflit sera profonde et plus son soutien à la machine terroriste de Kiev sera important, plus le prix à payer sera élevé», prévient ce communiqué. Selon le «Sunday Times», l'une des deux entreprises est une filiale de BAE Systems, mais le journal n'a pas nommé la seconde entreprise «pour des raisons de sécurité».

Contacté, le ministère britannique de la Défense n'avait pas réagi dans l'immédiat. Le Royaume-Uni est l'un des principaux soutiens financiers de Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, avec environ 25 milliards de livres mobilisés (29 milliards d'euros), dont 16 milliards d'aide militaire.

Source: AFP