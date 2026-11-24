La police britannique a arrêté deux hommes lundi pour cambriolage et intrusion dans une résidence du prince William et de Kate à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Deux suspects arrêtés dans une résidence de William et Kate

Deux suspects arrêtés dans une résidence de William et Kate

AFP Agence France-Presse

La police britannique a indiqué mardi avoir arrêté deux hommes soupçonnés de «cambriolage et d'intrusion» dans l'une des résidences du prince William et de son épouse Kate, située sur le domaine royal de Sandringham dans le Norfolk (est de l'Angleterre).

Les deux hommes ont été interpellés lundi «sur le domaine» par les forces de l'ordre qui avaient reçu le signalement d'une «activité suspecte» sur les lieux, a précisé la police locale dans un communiqué.