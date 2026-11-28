Un message rédigé aujourd’hui pourra partir dans deux semaines sur WhatsApp, même si votre téléphone est éteint. La fonctionnalité sera déployée dans le monde sur iPhone et Android dans les prochaines semaines.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous facilitera la vie

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp vous facilitera la vie

Mise à jour de la messagerie

En bref WhatsApp permet désormais de programmer des messages à l'avance

Les messages programmés sont envoyés même lorsque votre téléphone est éteint

La fonction sera activée dans le monde entier au cours des prochaines semaines

Tobias Bolzern

Il est bientôt minuit lorsque soudain, vous vous souvenez que vous voulez souhaiter bonne chance à un proche pour ses examens demain matin. Mais si vous lui écrivez maintenant, vous risquez de le réveiller et si vous attendez demain matin, vous oublierez de le faire.

C'est avec cet exemple que WhatsApp présente sa toute nouvelle fonctionnalité: les messages programmés. Vous rédigez votre texte dès qu’il vous vient à l’esprit et indiquez l'heure à laquelle il doit être envoyé, au plus tôt dans dix minutes, au plus tard dans quatorze jours. Cette fonctionnalité est disponible dans les conversations individuelles, mais aussi dans les groupes, et permet d’envoyer du texte, des photos et des vidéos.

Voici comment faire

La nouvelle fonctionnalité se cache derrière un bouton familier de la messagerie: l’icône d’avion en papier que vous utilisez pour envoyer des messages. En maintenant le bouton d’envoi enfoncé, vous pouvez programmer la date et l'heure de vos messages. Pour le destinataire, le message apparaîtra comme n’importe quel autre. Les messages programmés peuvent être consultés dans un aperçu et supprimés avant l’envoi. En revanche, ils ne peuvent pas être modifiés.

Apparemment, cette fonctionnalité a été très demandée. Meta, la société mère, la décrit comme l'une des plus fréquemment sollicitées, sans toutefois fournir de chiffres précis. WhatsApp revendique aujourd'hui environ trois milliards d'utilisateurs. Malgré tout, cette fonctionnalité n'est pas révolutionnaire: des applications de messagerie comme Telegram et Signal la proposent déjà depuis un certain temps. De son côté, iMessage d'Apple propose elle aussi l'envoi différé.

Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée dans le monde entier dans les prochaines semaines pour les iPhones et les téléphones Android. Une brève vérification à la rédaction montre qu'en Suisse, tout le monde n'a pas encore reçu cette fonctionnalité.