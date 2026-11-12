AFP Agence France-Presse
Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs jeudi dans une salle de sport de la capitale américaine, Washington, a affirmé une responsable locale.
L'élue Brooke Pinto a indiqué que les tirs s'étaient produits à l'intérieur et aux alentours d'une salle de sport et que «plusieurs personnes» avaient été touchées. Elle a ajouté que la police était à la recherche du suspect. La police de Washington a affirmé sur X avoir été déployée sur les lieux d'"une fusillade en cours».
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