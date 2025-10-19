Les États-Unis mettent en garde contre une possible violation du cessez-le-feu par le Hamas à Gaza. Le département d'Etat affirme disposer d'informations crédibles sur une attaque imminente contre des civils palestiniens, compromettant les progrès de l'accord de paix.

Des membres du Hamas ont été filmés en train d'exécuter des habitants de Gaza accusés d'être des collaborateurs avec Israël (archives). Photo: MOHAMMED SABER

ATS Agence télégraphique suisse

Le département d'Etat a indiqué samedi disposer d'"informations crédibles» selon lesquelles le mouvement islamiste palestinien Hamas préparait une attaque imminente contre des civils à Gaza, ce qui serait une «violation du cessez-le-feu», souligne-t-il.

«Cette attaque planifiée contre des civils palestiniens constituerait une violation directe et grave de l'accord de cessez-le-feu et compromettrait les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts de médiation», a déclaré le département d'État dans un communiqué.

«Si le Hamas réalise cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l'intégrité du cessez-le-feu», ajoute-t-il.

«Nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer»

Le communiqué ne détaille pas ces mesures, alors que le président Trump a déjà menacé le Hamas de représailles après l'exécution de civils cette semaine. «Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer», a écrit jeudi le président américain sur son réseau Truth Social. Il n'a pas précisé qui serait chargé de cette potentielle opération.

Le Hamas et Israël ont convenu la semaine dernière d'un accord de paix par étapes par lequel Israël devait mettre fin à son offensive militaire à Gaza en échange de la libération des otages encore détenus par le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023.

La première phase de l'accord, impliquant la libération des otages vivants – et le retour des dépouilles des otages morts – est en cours de mise en oeuvre.

Washington a déclaré avoir informé les garants de l'accord de paix – parmi lesquels les États-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie – de la «violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas».

Le mouvement palestinien a voulu resserrer son emprise sur la bande de Gaza dévastée cette semaine avec une campagne de représailles et des exécutions de personnes soupçonnées d'avoir collaboré avec Israël.

Le Hamas a diffusé mardi une vidéo montrant des exécutions sommaires de «collaborateurs» présumés en pleine rue à Gaza-ville.