Le passeport suisse reste un des plus puissants au monde, permettant l'entrée sans visa dans 185 pays. Selon le Henley Passport Index 2026, il se classe 5e, derrière Singapour, qui domine avec 192 destinations accessibles.

Voici les passeports les plus puissants au monde

Voici les passeports les plus puissants au monde

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le passeport suisse occupe la 5e place du Henley Passport Index 2026 et permet d'entrer sans visa dans 185 des 227 pays et territoires recensés. Singapour conserve la tête du classement avec 192 destinations accessibles sans visa.

La Suisse est légèrement devancée par plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne et la France, en raison de quelques destinations où un visa reste nécessaire, comme le Malawi. Les Emirats arabes unis signent la plus forte progression de ces vingt dernières années avec 153 destinations supplémentaires accessibles sans visa.

En moyenne, un passeport permet aujourd'hui de voyager sans visa dans 108 destinations, contre seulement 58 en 2006. L'Afghanistan ferme toujours la marche avec 22 pays accessibles sans visa.

Robin Wegmüller

En pleine période estivale, les aéroports suisses tournent à plein régime. Des milliers de passeports sont contrôlés chaque jour. Mais tous n'offrent pas la même liberté de voyager. Le dernier Henley Passport Index classe les passeports en fonction du nombre de pays accessibles sans visa.

A ce jeu-là, le passeport suisse reste l'un des plus puissants au monde. Les citoyens helvétiques peuvent entrer sans visa dans 185 des 227 Etats et territoires recensés. La Suisse occupe ainsi la 5e place du classement établi par le cabinet de conseil Henley & Partners, une position qu'elle conserve depuis trois ans. En 2010, le passeport rouge ne figurait encore qu'au 10e rang.

Les passeports les plus puissants du monde

Classement Pays Entrée sans visa 1 Singapour 192 2 Japon, Corée du Sud, Emirats arabes unis 188 3 Suède 187 4 Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne 186 5 Suisse, Autriche, Grèce, Malte, Portugal 185

Les pays asiatiques dominent toujours le classement. Singapour conserve la première place avec un accès sans visa à 192 destinations. Le Japon, la Corée du Sud et les Emirats arabes unis suivent avec 188 pays.

La progression des Emirats arabes unis est particulièrement spectaculaire. En vingt ans, le pays a gagné l'accès sans visa à 153 destinations supplémentaires, notamment grâce à une politique diplomatique active, souligne Henley & Partners.

La Suisse est devancée de peu par plusieurs pays européens, dont ses voisins l'Allemagne, la France et l'Italie. La différence s'explique notamment par le Malawi, pays d'Afrique de l'Est pour lequel les citoyens suisses doivent encore obtenir un visa.

Les passeports les moins puissants au monde

Classement Pays Entrée sans visa 100 Yémen 30 101 Pakistan 29 102 Irak 28 103 Syrie 25 104 Afghanistan 22

Sans surprise, les dernières places sont occupées par des pays marqués par les conflits ou une forte instabilité politique. L'Afghanistan ferme une nouvelle fois la marche avec seulement 22 destinations accessibles sans visa. En 2006 déjà, le pays occupait la dernière place, mais son passeport ne permettait alors d'accéder qu'à 12 pays sans formalités.

De manière générale, la liberté de voyager s'est considérablement accrue ces vingt dernières années. Aujourd'hui, un passeport standard permet d'entrer sans visa dans 108 destinations en moyenne, contre seulement 58 en 2006. A l'époque, les passeports les plus puissants étaient ceux des Etats-Unis, du Danemark et de la Finlande, qui donnaient accès à 130 pays sans visa. Aujourd'hui, les détenteurs d'un passeport singapourien peuvent voyager librement dans 192 pays.