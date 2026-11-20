Lufthansa annonce 1000 suppressions de postes sur ses hubs allemands. La compagnie, fragilisée par des pertes de 180 millions d’euros en 2026, intensifie ses efforts pour retrouver sa compétitivité.

AFP Agence France-Presse

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa va supprimer 1000 emplois au sein de sa compagnie principale en Allemagne, confrontée à des pertes récurrentes malgré un vaste programme de redressement lancé il y a deux ans, a appris l'AFP vendredi.

«Sur les hubs de Francfort et de Munich, nous prévoyons désormais de supprimer au total 1000 postes à temps plein au sein du sous-groupe Lufthansa Airlines», qui emploie près de 40'000 personnes, a indiqué le directoire aux salariés dans une lettre interne consultée par l'AFP. «L'année 2026 nous a fait reculer: la guerre au Proche-Orient, des coûts de carburant toujours élevés, neuf jours de grève et notre niveau de coûts déjà élevé ont aggravé la situation», peut-on lire dans ce document.

Sur les neuf premiers mois de 2026, Lufthansa Airlines a enregistré une perte opérationnelle de 180 millions d'euros causée en partie par la flambée du prix du kérosène liée au conflit en Iran. Début novembre, le groupe Lufthansa a dit prévoir une hausse de 2 milliards d'euros de ses coûts en carburant en 2026.

Programme de redressement

Face aux difficultés structurelles de sa principale compagnie, Lufthansa a lancé en 2024 un programme de redressement, élargi par la suite avec la suppression de 4000 postes administratifs à l'échelle du groupe. Un porte-parole de Lufthansa interrogé par l'AFP n'a pas souhaité préciser si les 1000 suppressions de postes mentionnées dans la lettre faisaient partie de ce programme déjà connu.

«Après deux années de redressement, nous devons constater que les mesures initiales ne suffisent plus à assurer notre avenir», ont écrit les membres du directoire de Lufthansa Airlines dans leur lettre. Selon eux, Lufthansa Airlines «n'est actuellement pas compétitive» en matière de «structure de coûts, d'efficacité et de productivité».

«Réduire» ses capacités

La compagnie souhaite également «réduire davantage» ses capacités «sur le court et le moyen-courrier», et diminuer pour cette raison le nombre d'appareils de la famille Airbus A320 qu'elle utilise. En avril dernier, Lufthansa avait déjà décidé une forte réduction de ses capacités avec notamment l'arrêt de l'activité de sa filiale régionale CityLine.

D'autres mesures ont été communiquées dans la lettre aux salariés, comme la réduction d'avantages pour certains d'entre eux et l'équipement d'avions en Internet à haut débit avec Starlink, service par satellite exploité par l'américain SpaceX. Par ailleurs, le directoire examine également «les structures» en dehors de ses hubs de Francfort et de Munich, laissant entrevoir la possibilité de nouvelles mesures d'économies.