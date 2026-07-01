AFP Agence France-Presse
Victor Willis, le leader du groupe disco des années 1970 Village People, qui apparaissait sur scène en uniforme de policier, est mort à l'âge de 74 ans, a annoncé son épouse sur les comptes du groupe sur les réseaux sociaux.
Le musicien, né au Texas, était le chanteur principal et le coauteur des plus grands succès du groupe, notamment le tube planétaire YMCA. «C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de mon mari, VICTOR WILLIS», a-t-elle écrit en évoquant «une maladie courte, mais agressive».
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