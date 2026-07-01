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Courte maladie
Le chanteur disco de Village People, Victor Willis, est décédé

Victor Willis, chanteur emblématique des Village People et voix de «YMCA», est décédé à 74 ans. Sa femme a annoncé sa mort après une courte maladie.
Publié: il y a 58 minutes
Victor Willis est décédé à l'âge de 74 ans.
Photo: Redferns
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AFP Agence France-Presse

Victor Willis, le leader du groupe disco des années 1970 Village People, qui apparaissait sur scène en uniforme de policier, est mort à l'âge de 74 ans, a annoncé son épouse sur les comptes du groupe sur les réseaux sociaux.

Le musicien, né au Texas, était le chanteur principal et le coauteur des plus grands succès du groupe, notamment le tube planétaire YMCA. «C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de mon mari, VICTOR WILLIS», a-t-elle écrit en évoquant «une maladie courte, mais agressive».

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