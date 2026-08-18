Des matières nucléaires non déclarées datant de l'ère Assad ont été découvertes en Syrie, a annoncé l'AIEA mardi. Ces substances, signalées en juillet, ne présentent pas de risque et seront surveillées internationalement.

La Syrie découvre des «matières nucléaires» utilisables «à mauvais escient» sur un son sol

La Syrie découvre des «matières nucléaires» utilisables «à mauvais escient» sur un son sol

AFP Agence France-Presse

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a annoncé mardi la découverte en Syrie de «quelques tonnes de matières nucléaires», sur un site signalé en juillet par les autorités syriennes. «Nous parlons de quelques tonnes de matières nucléaires susceptibles d'être utilisées à mauvais escient», a déclaré Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, à Damas.

Il a salué la «décision courageuse» de Damas de signaler ce site non déclaré - datant de l'ère Assad - et a indiqué que les matières seraient placées sous «supervision internationale». «Le 17 juillet, nous avons adressé une lettre officielle à l'agence, dans laquelle nous déclarions de notre plein gré la présence de matières nucléaires sur un site non déclaré, faisant partie de l'héritage laissé par l'ancien régime», a précisé Assaad al-Chaibani.

Rafael Grossi «et l'équipe de l'agence ont achevé leur visite du site ce matin et ont prélevé les échantillons nécessaires», a-t-il ajouté. D'après des «évaluations techniques», «ces matières ne présentent aucun risque», a assuré le ministre syrien. Ces matières «resteront gardées en Syrie, tout en étant soumises au système de supervision de l'agence».

Autre découverte en 2024

Des experts syriens collaboreront avec ceux de l'agence onusienne pour assurer le stockage sécurisé de ces matières, a confirmé Rafael Grossi. Le responsable de l'AIEA s'est également rendu sur un site situé à Deir Ezzor, dans l'est du pays, que l'agence soupçonne d'avoir par le passé abrité un réacteur nucléaire.

L'AIEA avait annoncé l'année dernière avoir découvert des particules d'uranium sur le site lors d'une inspection en 2024. En 2018, Israël avait reconnu y avoir mené un raid aérien secret onze ans plus tôt, contre ce qu'il avait qualifié de réacteur nucléaire en construction.

Sur ce site, «des travaux approfondis d'excavation et d'exploration sont actuellement en cours», a déclaré Rafael Grossi. «C'est très important car cela confirme l'évaluation de longue date de l'AIEA selon laquelle une installation nucléaire était en train d'être construite, en secret», a-t-il ajouté.

Entrepôt clandestin

La visite de Rafael Grossi a eu lieu après que le média américain Axios a rapporté, la semaine dernière, des propos de responsables américains et israéliens indiquant que Washington et l'AIEA avaient conclu un accord prévoyant le retrait par l'agence de matières nucléaires entreposées sur un site clandestin en Syrie, après avoir «trouvé des terrains d'entente avec la Syrie et Israël».

Selon Axios, Israël surveillait de près un lieu baptisé «Site 99» - que les autorités israéliennes présentent comme le site où le gouvernement Assad entreposait des matières nucléaires liées au projet de Deir Ezzor - et avait menacé de le bombarder.



