Le site Pornhub est de nouveau accessible au Royaume-Uni pour les utilisateurs Apple, après l'intégration d'une vérification d'âge sur iOS. Aylo espère étendre cette solution à d'autres plateformes.

Le site Pornhub, qui avait arrêté en février d'accepter de nouveaux utilisateurs au Royaume-Uni, a annoncé mardi avoir rouvert l'accès pour les utilisateurs d'iPhones et d'iPads, qui imposent dans le pays une vérification de l'âge au niveau de l'appareil.

«Nous défendons depuis longtemps des solutions basées sur les appareils en matière de vérification de l'âge» plutôt que d'en faire peser la responsabilité sur les sites internet, a indiqué Alex Kekesi, vice-présidente de la communauté et de la marque chez Aylo, l'éditeur du site, lors d'une conférence de presse en ligne. L'entreprise, qui édite aussi les sites Youporn ou encore Redtube, a précisé à l'AFP que seul Pornhub avait rétabli son accès.

Basée à Chypre, Aylo, qui a aussi bloqué ses sites en France ou dans certains Etats américains pour des raisons similaires, estimait que les règles britanniques, plutôt que de protéger les mineurs, ont en réalité «détourné le trafic vers des coins plus sombres et non réglementés d'internet».

Apple avait annoncé en mars que les utilisateurs britanniques d'iPhone et d'iPads devraient désormais prouver leur âge pour accéder à «certains services ou fonctionnalités», après une mise à jour du système d'exploitation iOS.

Mesures pour protéger les mineurs

Ils peuvent confirmer leur âge à l'aide d'une carte de crédit ou en scannant une pièce d'identité. Ceux qui ne le font pas se voient soumis aux mêmes filtres de contenu en ligne que ceux appliqués aux comptes pour enfants.

La récente loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) a instauré des mesures pour protéger les mineurs des contenus préjudiciables.

Selon cette loi, «la responsabilité d'empêcher les enfants d'accéder à la pornographie incombe clairement aux sites et aux applications», a rappelé mardi le régulateur sectoriel, l'Ofcom, dans une déclaration transmise à l'AFP, ajoutant être «en contact étroit avec Aylo et examiner attentivement ces changements».

«C'est la première fois que nous revenons effectivement sur un marché, et c'est parce que nous avons enfin une solution qui, à notre avis, nous permet de le faire de la manière la plus sûre possible», a fait valoir Mme Kekesi, disant espérer «un déploiement plus global» de cette solution, notamment chez Google ou Microsoft.

De son côté, l'Union européenne a lancé en mars une nouvelle offensive en matière de protection des mineurs en ligne, épinglant quatre sites pornographiques, dont Pornhub, pour absence de «mesures efficaces» de vérification de l'âge pour empêcher les jeunes utilisateurs d'accéder à leurs contenus.



