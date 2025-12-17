DE
Des pirates menacent de publier 200 millions de données d'utilisateurs de Pornhub

Des hackers menacent de publier des données sensibles d’abonnés à la formule Premium du site pornographique Pornhub. Le groupe cybercriminel «ShinyHunters» fait chanter la plateforme, en affirmant avoir dérobé 200 millions de données sensibles.
Publié: il y a 20 minutes
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Des millions d'enregistrements de données d'utilisateurs de Pornhub Premium auraient fini entre les mains de pirates informatiques.
Marian Nadler et Blicky IA

Une vaste fuite de données sur la plateforme pornographique Pornhub suscite une grande inquiétude chez les utilisateurs. Selon le site spécialisé «BleepingComputer», le groupe de hackers «ShinyHunters» menace désormais de publier des informations sensibles concernant des abonnés à la formule Premium du site.

La brèche serait liée à un incident de sécurité survenu en novembre 2025 chez le prestataire d’analyse Mixpanel. Environ 94 gigaoctets de données, soit plus de 200 millions d’enregistrements, auraient été dérobés par des malfrats. Ils incluraient des adresses e-mail ainsi que les historiques des recherches des vidéos par les utilisateurs Premium.

De quand datent les données?

L’aspect le plus sensible réside dans la possible association entre des adresses e-mail et des préférences sexuelles précises. Selon les informations disponibles, ni mots de passe ni données de paiement ne seraient concernés.

L’origine et l’ancienneté des données font débat. Pornhub affirme avoir cessé toute collaboration avec Mixpanel dès 2021. De son côté, Mixpanel évoque une fuite survenue chez Aylo, la maison mère de Pornhub.

Une enquête interne ouverte

Quelle que soit la source de l’incident, la situation reste très délicate pour les utilisateurs concernés. Pornhub appelle à la prudence face aux e-mails suspects et indique avoir ouvert une enquête interne.

Le groupe « ShinyHunters » est connu pour avoir mené de nombreuses cyberattaques, souvent via des techniques d’ingénierie sociale. Dans ce cas précis, une attaque par smishing – du phishing par SMS frauduleux – aurait été utilisée.

