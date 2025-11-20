La Direction norvégienne de la santé lance une campagne de prévention contre la pédocriminalité sur Pornhub. L'initiative vise à atteindre les personnes ayant des penchants pédophiles et à prévenir les abus sexuels sur les enfants.

La Norvège lance une campagne sur un site pornographique

La Norvège surprend avec une campagne sur Pornhub contre la pédocriminalité. (image d'illustration) Photo: IMAGO/pictureteam

AFP Agence France-Presse

Les autorités norvégiennes de la santé ont lancé une campagne publicitaire sur Pornhub, la plus grosse plateforme de pornographie en ligne, afin de prévenir la pédocriminalité, en proposant une aide aux personnes ayant des penchants pédophiles.

«Nous sommes déterminés à prévenir et empêcher les atteintes sexuelles contre les enfants, et nous devons donc repenser la manière d'atteindre précisément le public cible», a expliqué jeudi à l'AFP la cheffe de la Direction norvégienne de la santé, Cathrine Lofthus.

«Nourris-tu des pensées sexuelles à l'égard d'enfants?»

Agresser sexuellement un enfant, «c'est l'une des pires choses que l'on puisse imaginer et, si nous parvenons à empêcher une seule atteinte contre un seul enfant, alors cela vaut tout l'argent du monde», a-t-elle dit.

Agence publique placée sous le ministère norvégien de la Santé, la Direction de la santé a déboursé 75'000 couronnes (près de 6400 euros) pour lancer cette campagne qui a débuté cette semaine et durera un mois.

En pratique, la recherche sur Pornhub de certains mots-clés comme «teens» (adolescentes), «preteens» (prépubères) ou «barely legal» ("à peine légal") déclenche l'apparition d'un encart où s'affiche la question «Nourris-tu des pensées sexuelles à l'égard d'enfants?» et qui renvoie à un site d'aide spécialisé.

Faire de la prévention

De telles campagnes ont déjà été conduites au Canada, au Royaume-Uni ou en République tchèque. Précédée de réflexions éthiques, l'initiative a rencontré des résistances au sein même de l'agence mais a finalement vu le jour car les tentatives de prévention sur des plateformes plus traditionnelles peinent à toucher la population cible, selon Cathrine Lofthus.

«Nous gérons l'argent des contribuables, donc nous savions que certains réagiraient au fait que, en tant que Direction de la santé, nous choisissions de faire de la publicité sur une plateforme comme Pornhub», a-t-elle dit. «Mais en fin de compte, il s'agit pour nous de prévention: nous voulons empêcher les atteintes sexuelles contre les enfants, intervenir tôt et atteindre les personnes qui ont des fantasmes sexuels concernant des enfants», a-t-elle précisé.

Les sites porno nettoyés

Fin 2020, une enquête du «New York Times» avait mis en évidence la présence sur Pornhub et Youporn, autre site pornographique, de vidéos de viols et de pornographie abusive. Les deux sites ont depuis été rachetés par le fonds canadien Ethical Capital Partners (ECP) qui s'est engagé à y faire le ménage.

Sur la base d'études internationales, la Direction de la santé estime à 100'000 le nombre d'hommes à 30'000 le nombre de femmes âgés de plus de 18 ans ayant une attirance sexuelle pour des enfants en Norvège, pays de 5,6 millions d'habitants.