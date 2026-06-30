L'OMS craint des flambées épidémiques au Venezuela
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi craindre l'apparition de flambées de maladies au Venezuela après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, et noté un enregistrement des victimes et un suivi «inadéquats» des personnes disparues. «Les services de santé sont soumis à une pression extrême, avec des établissements fonctionnant au-delà de leurs capacités» face à l'afflux des cas de traumatologie, a déclaré un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'un point de presse à Genève.
Christian Lindmeier a averti qu'«il existe un risque accru de flambées de maladies». Les perturbations des services de santé, des réseaux d'eau et d'assainissement, combinées aux déplacements de population, pourraient favoriser des flambées «de maladies évitables par la vaccination comme la rougeole, la diphtérie et la coqueluche». Elles pourraient également accélérer la propagation «de maladies à transmission vectorielle et hydrique», notamment la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, Zika, Oropouche et le paludisme, a-t-il dit.
«La présidente par intérim (Delcy Rodriguez NDLR) a rapporté que 38 hôpitaux ont été touchés», a indiqué Christian Lindmeier. Au 27 juin, l'OMS avait pu recueillir des rapports de situation auprès de 21 établissements de santé répartis entre Caracas, La Guaira, Miranda et Falcon. Parmi eux, trois sont dans un état critique, six présentent des dommages structurels ou ne fonctionnent que partiellement, tandis que les autres restent opérationnels, mais sous de fortes contraintes, a détaillé le porte-parole de l'OMS.
Il a indiqué que les premières évaluations mettent en évidence une prestation des soins et une prise en charge des patients fortement perturbées, caractérisées par une surpopulation au sein des établissements, un allongement des listes d'attente chirurgicales (notamment en traumatologie-orthopédie et en neurochirurgie), des défaillances dans la biosécurité ainsi qu'un personnel sous très forte pression. «Parmi les principales lacunes figurent l'effondrement des services médico-légaux et des morgues, ainsi que l'insuffisance des systèmes d'enregistrement des victimes et de suivi des personnes disparues», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Plus de 58'000 bâtiments abîmés ou détruits, selon les données satellite
Le double séisme au Venezuela, qui a fait des dizaines de milliers de disparus et au moins 1719 morts, a détruit plus de 58'000 bâtiments dans l'ensemble du pays, selon des estimations satellitaires diffusées par la Nasa.
L'agence spatiale américaine estime qu'environ 58'870 bâtiments ont probablement été endommagés ou détruits dans l'ensemble de la zone affectée.
Les données s'appuient sur des données de radar satellitaire à haute résolution de l'Agence spatiale européenne recueillies le 25 juin, au lendemain des séismes, selon les chercheurs Corey Scher et Jamon Van Den Hoek, de l'université publique de l'Etat de l'Oregon.
«Il s'agit d'une évaluation préliminaire et rapide» qui «reflète une modification brutale de la surface», écrivent les chercheurs, ajoutant que ce chiffre ne devait être considéré que comme un indicateur et n'avait pas été vérifié sur le terrain.
Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez, avait estimé lundi que 855 bâtiments avaient été endommagés, dont 189 «effondrements totaux».
Journée nationale de solidarité suisse ce jeudi
La Chaîne du bonheur organise jeudi, en partenariat avec la SSR, une journée nationale de solidarité, suite au double séisme qui a frappé le Venezuela la semaine dernière. Des centres de collecte seront mis en place de 07h00 à 23h00 à Zurich, Genève, Lugano et Coire.
«Cette catastrophe frappe un pays déjà fortement affaibli, où de nombreuses familles vivaient dans des conditions précaires avant même les tremblements de terre», écrit mardi la Chaîne du bonheur. Grâce aux dons récoltés, les organisations partenaires suisses de la Chaîne du Bonheur peuvent apporter une aide vitale aux personnes touchées: eau potable, denrées alimentaires, soins médicaux, abris d'urgence et produits de première nécessité.
L'organisation avait lancé une campagne de solidarité dès jeudi, au lendemain du double séisme qui a fait plus de 1700 morts. Sa directrice Miren Bengoa avait alors jugé la catastrophe «très préoccupante», redoutant que de nombreuses personnes n'aient besoin d'une aide urgente.
Source: AFP
Les Etats-Unis intensifient leur aide
Les Etats-Unis ont poursuivi leur mobilisation lundi au Venezuela pour muscler une aide internationale «vitale», cinq jours après le double séisme de mercredi dernier. La catastrophe a fait au moins 1719 morts. Des centaines de corps se trouvent dans des morgues de fortune aménagées à l'intérieur des entrepôts du port de La Guaira (nord), à 40 kilomètres de Caracas, zone la plus durement touchée, a constaté lundi l'AFP.
L'armée américaine, qui a déployé 130 Marines pour contribuer aux réparations, a annoncé lundi que le port de la ville était à nouveau opérationnel, permettant le débarquement d'aide humanitaire. Symbole fort, l'USS Fort Lauderdale, un navire amphibie de transport de troupes et de matériel, est actuellement ancré dans les eaux de cette cité balnéaire, dont la plupart des résidences avec piscine se sont effondrées comme des châteaux de cartes.
Sur des images de drones de l'AFPTV, on peut voir des quartiers entiers dans lesquels aucun immeuble n'a résisté aux secousses sismiques. Les secours s'y activent avec méthode, devant les proches de disparus les yeux rivés sur les décombres dans l'espoir de retrouver les leurs vivants.
Le bilan provisoire est passé lundi de 1450 à 1719 morts, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, qui a fait état de 5034 blessés. Les Nations unies évaluent à environ 50'000 le nombre des disparus.
Source: AFP
La prix Nobel Machado accuse le pouvoir d'avoir bloqué son retour
La cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a accusé lundi le pouvoir de l'empêcher de retourner dans son pays, frappé par deux puissants séismes qui ont fait plus de 1700 morts.
Maria Machado, en exil depuis décembre et sa spectaculaire fuite pour recevoir le Nobel à Oslo, a publié une vidéo indiquant qu'elle souhaite retourner dans son pays pour accompagner les Vénézuéliens «dans ces heures déchirantes». Le gouvernement a fermé «l'espace aérien commercial du Venezuela pour empêcher mon entrée» et ensuite «ils ont dû revenir sur cette décision, mais ils ont menacé ceux qui veulent faciliter mon retour», a-t-elle assuré.
L'aéroport international de Maiquetia, qui dessert Caracas, a été fermé en raison des dégâts subis lors des tremblements de terre. Il a toutefois été partiellement rouvert pour accueillir des vols humanitaires, et les aéroports de Valence (centre) et Maracaibo (ouest) fonctionnent pour les vols commerciaux internationaux.
Les séismes se sont produits près de six mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine. Sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, assume désormais la présidence par intérim du Venezuela et gouverne sous la pression de Washington. L'opposition dirigée par Maria Machado revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia à la présidentielle de 2024, dont Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur malgré les dénonciations de fraude.
Source: AFP
Le port de La Guaira est opérationnel, selon l'armée américaine
Le port vénézuélien de La Guaira, ville ravagée par un double séisme, est à nouveau «opérationnel» après des réparations et sert à débarquer de l'aide humanitaire, a déclaré l'armée américaine lundi. Deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela le 24 juin, faisant s'écrouler des centaines de bâtiments et causant la mort de plus de 1700 personnes selon le dernier décompte. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000.
Le port de La Guaira, l'un des deux principaux du pays, «est désormais opérationnel et l'USS Fort Lauderdale (navire amphibie) utilise le port pour distribuer de l'aide et des équipements cruciaux pour le Venezuela», a dit dans un communiqué le commandement de l'armée américaine pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).
Un responsable américain avait expliqué un peu plus tôt qu'une équipe de «Marines spécialisés» travaillait «jour et nuit pour réparer le port et permettre l'acheminement par voie maritime de fournitures vitales». Le département d'Etat américain a annoncé une aide de 300 millions de dollars pour le Venezuela, le double de ce qui avait été initialement prévu.
«Ces fonds permettront de fournir des soins médicaux d'urgence, une aide alimentaire, de l'eau et des services d'assainissement, des abris, des protections ainsi qu'un soutien logistique», a-t-il détaillé dans un communiqué. L'argent sera distribué via plusieurs organismes comme le Programme alimentaire mondial, la Croix-Rouge, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services ou encore l'Organisation internationale pour les migrations.
Source: AFP
Au moins 1719 morts selon un nouveau bilan
Le bilan du double séisme au Venezuela du 24 juin a été relevé de 1450 à 1719 morts, a annoncé lundi le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez.
«Le nombre de personnes qui ont perdu la vie s'élève à 1719», a affirmé M. Rodriguez, faisant état de 5034 personnes blessées. Les Nations unies estiment à environ 50'000 le nombre de disparus alors que se poursuivent les opérations de recherches de potentiels survivants.
Source: AFP
Forte secousse ressentie lundi matin à Caracas et la Guaira
Une secousse d'une magnitude de 4,6 a de nouveau fait trembler Caracas et La Guaira lundi peu après 07H00 locales (11H00 GMT), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), près de cinq jours après le double séisme qui a déjà fait près de 1.500 morts.
L'épicentre se situe à 27 kilomètres au nord de Caraballeda, dans l'état de La Guaira, à une profondeur de 10 kilomètres, près de la zone ravagée par la catastrophe de mercredi, selon l'institut américain.
Le bilan du double séisme au Venezuela s'est alourdi à 1450 morts dimanche et quelque 50'000 sont portées disparues, selon l'ONU.
De nombreux immeubles ont été affaiblis par le tremblement de terre: 774 immeubles ont été touchés, dont 189 qui se sont effondrés, selon les autorités. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts.
Source: AFP
De nouveaux renforts américains arrivent au Venezuela
Des militaires américains supplémentaires arrivent au Venezuela, récemment frappé par deux terribles séismes, pour fluidifier l'arrivée de l'aide par voie aérienne et rouvrir un port stratégique, a annoncé dimanche l'armée des Etats-Unis.
L'aéroport international Simon Bolivar, plus connu sous le nom de Maiquetia, qui dessert la capitale Caracas, a partiellement rouvert samedi après avoir été endommagé par les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues mercredi et ayant causé au moins 1450 morts.
Environ 100 soldats de l'armée de l'air américaine sont déjà sur place pour soutenir les autorités locales dans «l'accroissement du flux essentiel du trafic aérien entrant et sortant», a indiqué le Commandement militaire des Etats-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) dans un communiqué.
Un détachement supplémentaire de quelque 130 Marines doit ensuite poser le pied au port de La Guaira (nord), durement touché, dans les 24 heures. Ils auront pour mission d'«ouvrir le port afin de permettre à des fournitures et équipements plus que nécessaires d'atteindre par voie maritime les régions du Venezuela les plus touchées», selon le Southcom.
Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues, alors que les recherches se poursuivent près de quatre jours après le désastre. L'armée américaine a également déployé des aéronefs et des hélicoptères en soutien.
Source: AFP
Des habitants manifestent et obligent des militaires à participer aux secours
Des riverains exaspérés par l'attitude passive des militaires ont obligé ce dimanche un groupe de soldats à prendre des pioches et des pelles pour participer au dégagement des décombres d'un immeuble effondré, près de quatre jours après le double séisme au Venezuela qui a fait près de 1500 morts, a constaté une journaliste de l'AFP.
«Le pays a besoin de vous. Pose ton arme, pose les balles», a crié avec indignation un homme, au milieu d'une dizaine d'autres personnes, à l'attention d'un militaire dans la zone de Tanaguarena (Caraballeda) dans l'Etat de La Guaira, zone ravagée par la catastrophe de mercredi.
Le bilan du double séisme au Venezuela est passé à 1450 morts dimanche, avec 189 immeubles qui se sont écroulés totalement. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts.
«Mon indignation vient du fait qu'un général est arrivé avec une vingtaine de militaires armés, et ils sont restés collés à un mur. On devait sortir une personne qui était morte et eux, tranquilles, dans un coin...», a expliqué à l'AFP Alexander Mijares, secouriste volontaire des Los Teques (sud de Caracas), commerçant de 26 ans.
Source: AFP