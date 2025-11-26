DE
FR

«Un multilatéralisme agressif»
L'Iran fustige «l'approche intimidante» des USA envers le Venezuela

L'Iran a condamné «l'approche intimidante» des Etats-Unis envers le Venezuela, critiquant leur présence militaire dans les Caraïbes. Le chef de la diplomatie iranienne a notamment fustigé «l'unilatéralisme agressif américain».
Publié: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi fustige le «multilatéralisme agressif» des USA
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'Iran, qui entretient des liens étroits avec le Venezuela, a condamné mercredi «l'approche intimidante» des Etats-Unis envers ce pays d'Amérique du Sud, au moment où Washington souffle le chaud et le froid sur la possibilité d'une intervention militaire.

Depuis août, Washington maintient dans les Caraïbes une importante présence militaire avec notamment le plus gros porte-avions du monde, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

Ces opérations visent particulièrement le Venezuela, qui accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» et s'emparer de son pétrole. Lors d'un appel mardi soir avec son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto, le chef de la diplomatie iranienne a «condamné l'attitude intimidante des Etats-Unis envers le Venezuela».

«Unilatéralisme agressif»

Abbas Araghchi a fustigé «l'unilatéralisme agressif des Etats-Unis» lors de cet entretien rendu public mercredi par ses services. L'Iran, sous sanctions internationales, est un allié du Venezuela, un pays où Téhéran est investi diplomatiquement et économiquement.

A lire aussi
Après l'avoir officiellement classé comme terroriste, Trump voudrait maintenant parler à Maduro
Retournement de situation
Trump veut parler à Maduro après l'avoir classé comme terroriste
Caracas dénonce des «mensonges» de Washington
La crise se poursuit
Caracas dénonce des «mensonges» de Washington

Ces dernières années, l'Iran a multiplié les cargos de produits et de pétrole iraniens à destination de son partenaire, sous sanctions américaines et européennes. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut au monde mais un embargo pétrolier oblige Caracas à vendre son pétrole au noir avec des rabais.

Nicolas Maduro a effectué sa dernière visite en Iran en juin 2022. L'année suivante, Ebrahim Raïssi, alors président iranien, s'était rendu au Venezuela.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus