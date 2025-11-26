Publié: il y a 26 minutes

L'Iran a condamné «l'approche intimidante» des Etats-Unis envers le Venezuela, critiquant leur présence militaire dans les Caraïbes. Le chef de la diplomatie iranienne a notamment fustigé «l'unilatéralisme agressif américain».

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi fustige le «multilatéralisme agressif» des USA Photo: AP

AFP Agence France-Presse

L'Iran, qui entretient des liens étroits avec le Venezuela, a condamné mercredi «l'approche intimidante» des Etats-Unis envers ce pays d'Amérique du Sud, au moment où Washington souffle le chaud et le froid sur la possibilité d'une intervention militaire.

Depuis août, Washington maintient dans les Caraïbes une importante présence militaire avec notamment le plus gros porte-avions du monde, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

Ces opérations visent particulièrement le Venezuela, qui accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic «pour imposer un changement de régime» et s'emparer de son pétrole. Lors d'un appel mardi soir avec son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto, le chef de la diplomatie iranienne a «condamné l'attitude intimidante des Etats-Unis envers le Venezuela».

«Unilatéralisme agressif»

Abbas Araghchi a fustigé «l'unilatéralisme agressif des Etats-Unis» lors de cet entretien rendu public mercredi par ses services. L'Iran, sous sanctions internationales, est un allié du Venezuela, un pays où Téhéran est investi diplomatiquement et économiquement.

Ces dernières années, l'Iran a multiplié les cargos de produits et de pétrole iraniens à destination de son partenaire, sous sanctions américaines et européennes. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de brut au monde mais un embargo pétrolier oblige Caracas à vendre son pétrole au noir avec des rabais.

Nicolas Maduro a effectué sa dernière visite en Iran en juin 2022. L'année suivante, Ebrahim Raïssi, alors président iranien, s'était rendu au Venezuela.