Au Venezuela, le pouvoir et l'opposition s'accordent pour réformer la justice

Au Venezuela, le pouvoir et l'opposition s'accordent pour réformer la justice

AFP Agence France-Presse

Le pouvoir et l'opposition vénézuélienne ont clôturé mercredi leur premier cycle de dialogue en vue d'une possible transition politique, en annonçant des points d'accord sur l'amorce d'une réforme judiciaire et la récupération de fonds gelés au Royaume-Uni en raison de sanctions contre le pays sous la présidence de Nicolas Maduro. Ce dialogue, voulu par Washington, survient sept mois après la capture de Maduro par l'armée américaine après plus d'un quart de siècle de pouvoir chaviste, la doctrine d'inspiration socialiste de feu le président Hugo Chavez (1999-2013). Un autre cycle de pourparler aura lieu à une date restant à déterminer.

Des dizaines de sympathisants de l'opposition s'étaient rassemblés devant l'hôtel de Caracas où avait lieu le dernier jour du cycle de dialogue entamé le 6 août. Certains se plaignaient de l'hermétisme des discussions qui se déroulent à huis clos sans la cheffe de l'opposition et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, exilée au Panama. Elle n'a pas été invitée mais a assuré qu'elle n'entraverait pas le processus.

La séparation des pouvoirs et la réforme de la justice est une des priorités pour «redémocratiser» le pays, estiment de nombreux observateurs. Le pouvoir et l'opposition se sont dits «d'accord» mercredi dans un communiqué commun pour «engager un processus qui contribue à la transformation du système de justice, axé sur des réformes de la loi organique du Tribunal suprême et d'autres lois du système de justice», ont annoncé le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, et Dinorah Figuera, cheffe de la délégation de l'opposition.

30 tonnes d'or

L'opposition insiste sur une réforme du système judiciaire, et du Tribunal suprême qui a notamment validé la réélection contestée de Maduro, entachée de fraude selon l'opposition. Il faut «éliminer les conditions structurelles qui rendent possible la répression», a dit une source proche de l'opposition, soulignant aussi vouloir abroger les lois réprimant l'incitation à la haine et le terrorisme qui ont servi de fondement à la détention de nombreux prisonniers politiques.

Près de deux mois après le tremblement de terre du 24 juin qui a fait plus de 6300 morts et des milliers de disparus, les deux parties «uniront leurs efforts sur la promotion de la récupération des actifs» du Venezuela détenus à la Banque d'Angleterre, «en établissant des mécanismes de transparence pour une utilisation efficiente de ces ressources», selon le communiqué.

Delcy Rodriguez avait annoncé début août avoir écrit au roi Charles III pour récupérer quelque 30 tonnes d'or et les utiliser pour reconstruire le pays après le séisme qui a fait au moins 6,7 milliards de dollars de dégâts selon l'ONU, près de 20 milliards selon la Banque mondiale. Le Venezuela sous la présidence de Maduro, a réclamé en vain à Londres à maintes reprises cet or.

Washington avait enserré le Venezuela dans un lourd étau de sanctions économiques dans le but de rendre intenable la situation pour Maduro. De source proche de l'opposition, on souligne que même si les Etats-Unis ne sont pas à la table des négociations, ils sont très présents dans les discussions et ont été sollicités à plusieurs reprises comme «médiateurs» lors de points d'achoppement. Cette source précise que la pression américaine fait en sorte que le pouvoir puisse avancer contrairement à d'autres vaines négociations ces dernières années.