Après le double séisme au Venezuela, les secours s'activent pour retrouver des survivants sous les décombres. Le bilan de la catastrophe grimpe à 235 morts.

Au lendemain du séisme, une course contre la montre est lancée

Au lendemain du séisme, une course contre la montre est lancée

AFP Agence France-Presse

Les recherches effrénées continuent au Venezuela dans les décombres d'immeubles effondrés pour tenter de secourir des personnes prises au piège, au lendemain d'un double séisme extrêmement puissant qui a fait au moins 235 morts, selon le dernier bilan officiel.

«Malheureusement, nous avons accueilli environ 235 patients qui sont arrivés sans signes vitaux ou qui sont décédés dès leur arrivée dans nos établissements de santé», a déclaré le ministre de la Santé Carlos Alvarado à la télévision d'Etat. Il n'a pas précisé le nombre de blessés, que les autorités avaient auparavant chiffré à 1520.

Décor post-apocalyptique

Bâtiments aplatis, montagnes de gravats où des familles en détresse tentent de retrouver des personnes ensevelies: à l'épicentre du tremblement de terre, les équipes de l'AFP ont constaté d'impressionnantes scènes de destruction qui font craindre un bilan bien plus lourd.

La zone la plus durement touchée est celle de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent l'aéroport international de Maiquetia qui, endommagé, a été fermé, et la ville côtière de Catia la Mar, où plusieurs immeubles se sont écroulés.

Les outils manquent

Comme celui où habite Antonio Bermudez: «Il y a un endroit d'où une jeune femme appelée Jennifer, du onzième étage, me répond. Mais nous n'avons aucun outil, nous n'avons aucun moyen pour aider» à l'extraire des décombres, explique-t-il.

Lisbeth Vazquez raconte à l'AFP comment les siens se sont échappés in extremis par les fenêtres de l'appartement familial lorsque l'immeuble était «en train de s'enfoncer complètement» dans le sol. «C'était terrifiant, dit-elle. Des voisins des étages inférieurs sont ensevelis, on essaie de les sortir.»

Habitants dévastés

«Il ne nous reste plus rien. Rien, pas même la force ni le courage d'entrer là-dedans», soupire Larry Rojas, 49 ans, devant un tas de décombres sous lequel sont ensevelis ses proches. «On a besoin de gens qui viennent aider. Il y a ici une petite fille qui est coincée depuis hier soir, on peut la sortir, on a besoin d'une pelleteuse», s'écrie désespéré Dani Rizo, un autre habitant du bâtiment, âge de 48 ans.

L'assistance internationale s'organise. Les Etats-Unis ont promis une réponse «importante», «rapide et efficace», par la voix de leur secrétaire d'Etat, Marco Rubio. Le département d'Etat a également annoncé l'envoi de secouristes et le déblocage d'une aide de 150 millions de dollars. L'armée américaine a fait savoir qu'elle déploierait des navires militaires, des avions et des hélicoptères en soutien aux secours.

Le Brésil, dont deux ressortissants ont trouvé la mort lors du séisme, selon Brasilia, a annoncé l'envoi d'aide à son voisin. De même que la Chine, l'Inde, de nombreux pays européens et latino-américains et même l'Iran, un traditionnel allié de Caracas ravagé par la guerre contre les Etats-Unis et Israël.