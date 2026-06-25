Avant le Venezuela, voici les pires séismes de l'histoire

Le Venezuela a été frappé par deux violents séismes dans la nuit de mercredi à jeudi. D'une magnitude de 7,2 et 7,5, ces séismes ont causé d'énormes dégâts et fait craindre des dizaines de milliers de victimes. Voici les pires séismes de l'histoire.

Gina Grace Zurbrügg

Deux violents séismes ont secoué le Venezuela dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, tandis que les équipes de secours poursuivent leurs recherches pour retrouver les personnes portées disparues – la crainte de voir le bilan s'élever à plusieurs dizaines de milliers de morts ne cesse de grandir. Les séismes ont atteint une magnitude de 7,2 et 7,5 sur l'échelle de Richter. Une magnitude qui les classe parmi les séismes les plus puissants.

Les autorités mettent en garde contre de nouvelles répliques puissantes et se préparent à un éventuel scénario catastrophe. Un regard sur l'histoire montre que les séismes ont déjà bouleversé la vie de millions de personnes par le passé. Voici un aperçu.

Turquie, 2023 – magnitude 7,8

En février 2023, deux violents séismes ont secoué le sud-est de la Turquie et certaines régions de la Syrie. Très vite, le bilan était terrible: des milliers de personnes ont perdu la vie. Les séismes ont atteint une magnitude de 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter.

A la suite de cette catastrophe sismique, 62'013 corps ont été retrouvés dans les deux pays et plus de 125'000 blessés ont été recensés. Il s'agit du séisme ayant fait le plus grand nombre de victimes depuis celui d'Haïti en 2010, dépassant ainsi le nombre de victimes recensées lors du séisme de Tōhoku de 2011 au large des côtes japonaises. Selon l’UNESCO, le séisme a également causé des dégâts et des destructions sur plusieurs sites du patrimoine mondial.

Japon, 2011 – magnitude 9,1

Le pire séisme de ces dernières années a frappé le Japon. Les conséquences sont terribles: 18'000 morts, 375'000 bâtiments détruits, quatre barrages rompus et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Le tsunami aurait atteint jusqu’à 38 mètres de hauteur. Il s’agit du séisme le plus puissant jamais enregistré au Japon.

Des millions de foyers ont été touchés. L'empereur Tennō Akihito s'était alors adressé au peuple dans un discours télévisé afin de redonner courage à la population. C'était la première fois que l'empereur s'adressait au peuple par la télévision et la deuxième fois seulement qu'il s'exprimait sur un événement d'actualité.

Chili, 2010 – magnitude 8,8

Le Chili est situé à la lisière de la plaque sud-américaine. La plaque de Nazca, purement océanique, s'enfonce sous celle-ci, ce qui provoque régulièrement des séismes. En 2010, un séisme particulièrement violent a fait 12'000 blessés et plus de 800'000 sans-abri.

Des répliques d'une magnitude allant jusqu'à 6,6 ont suivi. En raison de la violence du séisme, le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver a été reporté, afin que le crépuscule ne pénalise pas les personnes touchées.

Océan Indien, 2004 – magnitude de 9,1 à 9,3

Il est considéré comme le séisme le plus meurtrier de l'histoire et a fait environ 230'000 victimes, dont 165'000 rien qu'en Indonésie. Le Sri Lanka, l'Inde et la Thaïlande ont également été durement touchés. Plus de 1,7 million d'habitants des zones côtières de l'océan Indien ont perdu leur logement.

L'épicentre du séisme se situait au large de la côte ouest de Sumatra. L'énergie libérée équivaut à environ 475 mégatonnes de TNT. Comme il n'existait alors aucun système d'alerte aux tsunamis dans l'océan Indien, la région a été particulièrement touchée.

Gölcük, 1999 – magnitude 7,6

Le 17 août 1999, la Turquie a été frappée par un séisme historique d’une magnitude de 7,6. Au total, 18'373 personnes ont perdu la vie et 48'901 ont été blessées. Le séisme a été enregistré à 3h01, heure locale.

L'épicentre se situait à 80 kilomètres à l'est d'Istanbul. Les plaques tectoniques eurasienne et anatolienne sont entrées en collision. Un tsunami s'en est même suivi. Des vagues atteignant 2,5 mètres de haut ont été observées dans la mer de Marmara.

Alaska, 1964 – Magnitude 9,2

Le séisme dit «du Vendredi saint» est considéré comme le plus puissant de l’histoire des Etats-Unis. Son épicentre se situait dans la partie sud de l’Alaska central. Il a fait 139 morts, dont la plupart ont péri dans les tsunamis qui ont balayé les fjords. Leur hauteur maximale: 67 mètres, un chiffre inimaginable.

Chili, 1960 – Magnitude 9,5

Le séisme le plus violent jamais enregistré a laissé plus de deux millions de personnes sans abri au Chili, soit un quart de la population de l’époque. Le séisme a duré quatre minutes et a été suivi, dans les jours suivants, de centaines de répliques.

L’énergie libérée équivaut à 180 gigatonnes de TNT. La secousse a même déplacé l’axe de la Terre de trois centimètres. Le Chili étant bien préparé à ce séisme, le nombre de victimes a heureusement été bien inférieur à ce que l’on aurait pu craindre pour un séisme de cette ampleur. Le séisme a provoqué un tsunami qui a atteint une hauteur de cinq mètres au Japon.

Kamtchatka, Russie, 1952 – magnitude 9

Le Kamtchatka est une péninsule située dans la partie orientale de la Russie. C’est toutefois Severo-Kourilsk, un village situé plus au sud et comptant à l’époque environ 6000 habitants, qui a été frappé par le séisme.

Le séisme a provoqué trois vagues de tsunami pouvant atteindre 18 mètres de hauteur. Les villageois se sont réfugiés sur les collines et ont échappé à la première vague. Beaucoup sont toutefois redescendus trop tôt et ont été emportés par la deuxième vague. Un tiers des villageois a péri.

Assam-Tibet, 1950 – magnitude 8,6

Le 15 août 1950, un violent séisme a frappé la région frontalière entre le Tibet et la province indienne de l’Assam. Environ 70 villages ont été détruits. De violentes inondations s'en sont suivies et, huit jours après les secousses, un barrage a cédé: un mur d'eau de sept mètres de haut s'est abattu sur les villages environnants. Même des sismologues en Angleterre et en Norvège ont pu observer les secousses se répercuter sur des plans d'eau.

Équateur et Colombie, 1906 – magnitude 8,8

Lorsque les rivières se sont soudainement asséchées à Hawaï, un tremblement de terre allait se produire... et un tremblement de terre violent. L'épicentre se situait au large des côtes de l'Equateur, près de la frontière avec la Colombie. A Hawaï, les rivières ont ensuite débordé – la Colombie et l'Equateur ont été frappés par un violent tsunami qui a fait plus de 1000 victimes.

Arica, Pérou (aujourd’hui au Chili), 1868 – magnitude 9

Quatre heures après la première secousse sismique, des vagues atteignant jusqu’à 16 mètres de hauteur ont frappé la côte. Un navire de guerre américain a été emporté à deux milles à l’intérieur des terres. Plus de 25'000 personnes ont perdu la vie et de nombreux villages ont été détruits.

Lisbonne, 1755 – magnitude d'environ 8,7

Un séisme, dont la magnitude ne peut être qu’estimée, a détruit la quasi-totalité de la capitale portugaise en 1755. Des témoins oculaires ont rapporté que la terre s’était «déchirée» peu après neuf heures et demie du matin.

Des incendies se sont d’abord déclarés, puis d’énormes raz-de-marée ont frappé la ville et renversé d’innombrables bâtiments, dont le palais et plusieurs églises. Entre 30'000 et 100'000 habitants ont péri. Le Premier ministre a ordonné la conduite d’enquêtes, ce qui a donné l’impulsion à la recherche sismologique.