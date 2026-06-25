Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

Le Venezuela a été secoué par un violent séisme

Le Venezuela a été secoué par un violent séisme

AFP Agence France-Presse

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.