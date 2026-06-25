Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport de Caracas a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

Une équipe de secours suisse prête à s'envoler pour le Venezuela

Une équipe de secours suisse prête à s'envoler pour le Venezuela

AFP Agence France-Presse

Une équipe de secours suisse sur le point de s'envoler pour le Venezuela L'équipe de secours suisse va s'envoler tôt vendredi pour le Venezuela depuis l'aéroport de Zurich. Composée de 80 membres et de huit chiens de recherche, elle emporte avec elle 18 tonnes de matériel humanitaire. Un premier détachement de sept personnes est déjà parti jeudi vers 18h30 à bord d'un jet de la Rega pour préparer l'engagement de l'équipe. Le reste de l'équipe embarquera à 02h00 du matin en direction de la capitale vénézuélienne Caracas, où elle atterrira vers 10h00 locales (16h00 suisses). La mission de la Chaîne suisse de sauvetage sera de rechercher, extraire et secourir les victimes du double séisme parmi les décombres. Les températures élevées constitueront un défi particulier, a souligné le chef de l'équipe Sebastian Eugster qui restera sur place dix jours. Après son arrivée au Venezuela, la Chaîne suisse de sauvetage entamera les préparatifs de sa mission en collaboration avec les autorités vénézuéliennes. Source: ATS Le bilan monte: 188 morts, 1520 blessés, 157 disparus Le bilan du double séisme qui a frappé mercredi le Venezuela s'est alourdi à au moins 188 morts et plus de 1500 blessés, a annoncé jeudi le président du Parlement de ce pays. «A l'heure actuelle, nous devons malheureusement faire état de 188 Vénézuéliens et Vénézuéliennes décédés, 1520 blessés» et «157 disparus», a déclaré Jorge Rodriguez lors d'une allocution télévisée, révisant à la hausse un premier bilan de 164 morts et 1000 blessés donné tôt jeudi matin par sa soeur Delcy Rodriguez, présidente par intérim. Source. AFP Sur place au Venezuela, la Ballon d'Or espagnole Alexia Putellas «saine et sauve» La joueuse espagnole Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d'Or (2021 et 2022), a indiqué être «saine et sauve à Caracas» jeudi, après les deux tremblements de terre dévastateurs survenus au Venezuela, pays où elle séjourne dans le cadre d'un programme caritatif et éducatif de sa fondation. «Bonjour à tous. Suite aux tremblements de terre survenus hier au Venezuela, je tiens à vous dire que ma famille et moi sommes saines et sauves à Caracas. Merci pour vos messages. Beaucoup de courage face à ce malheur à tous les Vénézuéliens et à toutes les familles touchées», a écrit Putellas sur Instagram. L'attaquante internationale de 32 ans participait au Venezuela à des événements de sa fondation Eleven. Source: AFP Les USA débloquent 150 millions de dollars d'aide Les Etats-Unis ont débloqué 150 millions de dollars d'aide après le séisme au Venezuela. La somme sera répartie à hauteur de 50 millions de dollars à destination d'organisations humanitaires sur place, et de 100 millions de dollars pour le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha). Deux équipes de secours et de recherche de disparus vont également être déployées sur place, a précisé le département d'Etat dans un communiqué. Source: AFP La présidente par intérim sur place La présidente par intérim du Venezuela, frappé mercredi par un double séisme dévastateur, s'est rendue jeudi sur les zones sinistrées sur la côte caribéenne, a annoncé le président du Parlement. Delcy Rodriguez «se trouve actuellement dans l'Etat de La Guaira, où elle gère cette zone sinistrée par une catastrophe d'une ampleur considérable», a déclaré Jorge Rodriguez, son frère, lors d'une allocution télévisée. Source: AFP Le pape envoie une aide d'urgence de 100'000 euros Le pape Léon XIV a envoyé une aide d'urgence de 100'000 euros (environ 92'100 francs) au Venezuela a annoncé jeudi le Vatican. Le pays fait face à un lourd bilan humain et matériel. Ce montant débloqué par l'Aumônerie apostolique, le service du Saint-Siège chargé des œuvres de charité du pape et de l'aide aux populations en difficulté, constitue «une première contribution» destinée à soutenir les secours, a annoncé Vatican News, le site d'information officiel du Vatican. Le Venezuela a été secoué dans la nuit de mercredi à jeudi par deux puissants tremblements de terre, de magnitude 7,2 et 7,5, qui ont fait au moins 164 morts, selon un bilan encore provisoire. Au-delà de l'Eglise, de nombreux pays, dont les Etats-Unis, l'Iran, Cuba et l'Union européenne, ont proposé leur assistance au pays, déjà fragilisé par une sévère crise économique et sociale. Source: AFP Le Portugal envoie son aide au Venezuela Le Portugal est prêt à déployer une mission d'aide d'urgence composée d'une cinquantaine de secouristes au Venezuela, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel, après le puissant double séisme meurtrier qui a frappé le pays d'Amérique latine. Ce contingent comprend notamment des unités de la gendarmerie spécialisés dans les secours, des équipes de la protection civile, des policiers avec avec chiens de sauvetage, ainsi que du personnel médical, dont deux médecins et deux infirmiers, a-t-il précisé. A ce stade, les autorités portugaises n'ont connaissance d'aucune victime parmi leurs ressortissants au Venezuela. En revanche, cinq Portugais, dont quatre membres d'une même famille, sont portés disparus dans la région de La Guaira, au nord de Caracas, a indiqué le ministère des Affaires étrangères aux médias locaux. Source: AFP L'ONU plaide pour «un effort collectif» pour le Venezuela Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a annoncé jeudi que les Nations unies étaient «pleinement mobilisées» après le puissant double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela, et jugé que la situation réclamait un «effort collectif massif» pour aider ce pays. «Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir la population du Venezuela (...). Les prochains jours nécessiteront un effort collectif massif, afin d'appuyer la réponse dirigée par le gouvernement et d'aider les communautés touchées», a déclaré dans un communiqué Tom Fletcher. Source: AFP Une équipe de secouristes des Pays-Bas sera envoyée «Les Pays-Bas dépêchent une équipe de secours (au moins 61 secouristes) au Venezuela à la suite des séismes dévastateurs qui ont frappé le pays», a déclaré Sjoerd Sjoerdsma, ministre néerlandais du Commerce extérieur et de la Coopération au développement. «Les besoins sont immenses. Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe et de la proximité du Venezuela, pays voisin du Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas ont immédiatement proposé le déploiement de l'USAR», a-t-il affirmé. Le Venezuela et le Royaume des Pays-Bas partagent une frontière maritime dans les Caraïbes. Le Venezuela fait face aux îles Aruba, Bonaire et Curaçao, qui font partie du Royaume. Source: AFP Rubio promet une réponse «importante, rapide et efficace» Les Etats-Unis apporteront une réponse «à l'échelle de l'ensemble du gouvernement», au puissant double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat Marco Rubio. Notre réponse sera «importante, elle sera rapide et elle sera efficace», a-t-il affirmé à des journalistes lors d'une visite à Bahreïn, précisant que le ministère américain de la Défense jouerait «un rôle logistique majeur». Source: ATS L'Iran, soutien de l'ex-président Maduro, propose son assistance pour les secours L'Iran, qui a été un proche soutien du Venezuela sous l'ancien président Nicolas Maduro, a proposé jeudi son aide pour les opérations de secours, après le puissant double séisme qui a frappé le pays d'Amérique du Sud. Le ministère iranien des Affaires étrangères «exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Venezuela, et annonce que l'Iran est prêt à fournir toute l'aide nécessaire aux opérations de secours et de sauvetage», indique-t-il dans un communiqué. Source: AFP Le bilan provisoire passe à 164 morts et 1000 blessés Au moins 164 personnes ont été tuées et près de 1000 blessées dans le double séisme qui a frappé mercredi le Venezuela, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Une trentaine de répliques se sont par ailleurs produites depuis le double séisme, a ajouté la dirigeante. Le précédent bilan faisait état de 32 morts et 700 blessés. Source: ATS L'armée espagnole prête à être déployée Cinquante-quatre soldats de l'unité d'urgence de l'armée espagnole sont prêts à être déployés au Venezuela, a annoncé jeudi le ministère de la Défense à Madrid, après le puissant double séisme qui a frappé le pays d'Amérique latine. «La capacité de cette équipe repose sur l'utilisation combinée de chiens de détection et de dispositifs bien spécifiques tels que des caméras de recherche (de victimes) ou des géophones», a précisé le ministère sur le réseau social X. Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. 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Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

L'USGS, cité notamment par la BBC, a estimé à 36% la probabilité que le bilan s'élève à 10'000 morts et à 40 % celle qu'il atteigne 100'000 morts.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide

Les Etats-Unis «sont prêts et disposés» à venir en aide au Venezuela, a affirmé le président américain Donald Trump.

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«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts» a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'aucun bilan humain n'a été rendu public dans l'immédiat. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant: «nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis».

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.