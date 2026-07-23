Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 5398 morts

Le bilan du double séisme monte à 5398 morts

Le nombre de morts à la suite du double séisme qui a frappé le Venezuela il y a un mois s'élève désormais à près de 3400, selon le dernier bilan officiel publié mercredi. Deux séismes dévastateurs d'une magnitude de 7,2 et 7,5 ont secoué le 24 juin le nord du pays, provoquant l'effondrement de centaines d'immeubles, à Caracas et surtout dans l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale.

Ainsi, 5398 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe, d'après le rapport quotidien que le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a publié mercredi sur son compte Telegram. Jusqu'ici, le dernier bilan était de 5346 morts mardi.

Le gouvernement a fait état de 16'740 blessés et de 17'265 personnes sans abri. Par ailleurs, 23'122 citoyens sont toujours hébergés dans des campements installés dans des stades, sur des places ou sur les trottoirs, parfois sans accès à l'eau courante ni aux sanitaires.

Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50'000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10'000. Les équipes de secours, soutenues par des contingents internationaux, ont réussi à extraire 6462 personnes vivantes des décombres, mais les familles continuent de lutter pour retrouver les corps de leurs proches.

Source: AFP