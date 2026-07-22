Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 5346 morts

Le bilan du double séisme s'élève désormais à 5278 morts

Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 5278 morts, selon un nouveau bilan provisoire publié lundi. Quelque 70 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, et le nombre de blessés s'élève à près de 17'000, plus de trois semaines après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont dévasté le nord du pays, principalement l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale Caracas.

Le dernier bilan était de 5208 morts ce dimanche. A la Guaira, près de 20'000 personnes sans abri s'entassent toujours dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, s'est par ailleurs engagée lundi de livrer 4000 logements d'ici décembre aux personnes touchées.

«La remise se fera chaque mois», a assuré la présidente lors d'une cérémonie télévisée. Delcy Rodríguez a indiqué qu'environ 200 familles avaient bénéficié d'appartements dans un complexe de logements sociaux. «Ce sont des moments de joie au milieu de la douleur de ceux qui ont été les victimes directes du double séisme», s'est-elle émue.

Elle a également promis que «plus de 10'000» logements seraient livrés l'année prochaine. Selon les estimations officielles, le pays aura besoin d'environ 25'000 logements pour les personnes qui se sont retrouvées sans abri en raison du double séisme. Selon les chiffres officiels, plus de 850 immeubles ont été endommagés et 190 se sont totalement effondrés.

Source: AFP