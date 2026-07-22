Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 5346 morts

Le bilan du double séisme monte à 5346 morts
Le nombre de morts à la suite du double séisme qui a frappé le Venezuela il y a près d'un mois s'élève désormais à plus de 5300, selon le dernier bilan officiel publié mardi. Deux séismes d'une magnitude de 7,2 et 7,5 ont secoué le 24 juin le nord du pays, en particulier l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale Caracas.
Ainsi, 5346 personnes ont perdu la vie après cette catastrophe, d'après le rapport quotidien que le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a publié sur son compte Telegram. Jusqu'ici, le dernier bilan était de 5278 morts lundi.
Le nombre de blessés s'élève toujours à 16'740, selon le comptage officiel. A La Guaira, les secouristes et les bénévoles continuent de chercher les corps des victimes sous les décombres des bâtiments effondrés.
Source: AFP
Le bilan du double séisme s'élève désormais à 5278 morts
Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 5278 morts, selon un nouveau bilan provisoire publié lundi. Quelque 70 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, et le nombre de blessés s'élève à près de 17'000, plus de trois semaines après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont dévasté le nord du pays, principalement l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale Caracas.
Le dernier bilan était de 5208 morts ce dimanche. A la Guaira, près de 20'000 personnes sans abri s'entassent toujours dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, s'est par ailleurs engagée lundi de livrer 4000 logements d'ici décembre aux personnes touchées.
«La remise se fera chaque mois», a assuré la présidente lors d'une cérémonie télévisée. Delcy Rodríguez a indiqué qu'environ 200 familles avaient bénéficié d'appartements dans un complexe de logements sociaux. «Ce sont des moments de joie au milieu de la douleur de ceux qui ont été les victimes directes du double séisme», s'est-elle émue.
Elle a également promis que «plus de 10'000» logements seraient livrés l'année prochaine. Selon les estimations officielles, le pays aura besoin d'environ 25'000 logements pour les personnes qui se sont retrouvées sans abri en raison du double séisme. Selon les chiffres officiels, plus de 850 immeubles ont été endommagés et 190 se sont totalement effondrés.
Source: AFP
Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 5208 morts
Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 5208 morts, selon un nouveau bilan provisoire publié dimanche par le président du Parlement Jorge Rodriguez. Le dernier bilan était de 5119 morts samedi, le nombre de blessés reste stable à 16'740.
Près de 100 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, plus de trois semaines après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont dévasté le nord du pays, principalement l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale Caracas.
Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50'000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10'000. Services de secours et volontaires continuent de fouiller les décombres à la recherche de victimes.
A la Guaira, près de 20'000 personnes sans abri s'entassent dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs. Selon les chiffres officiels, plus de 850 immeubles ont été endommagés et 190 se sont totalement effondrés.
Source: AFP
Le bilan du double séisme s'alourdit à plus de 5000 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela dépasse les 5000 morts, selon un nouveau bilan publié vendredi par le président du Parlement Jorge Rodriguez.
Au moins 5069 personnes ont perdu la vie lors des séismes meurtriers de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé à 39 secondes d'intervalle le nord du pays, particulièrement l'Etat de La Guaira, voisin de la capitale Caracas. Le dernier bilan était de 4930 morts jeudi, celui des blessés reste stable, à 16'740.
Source: AFP
Le bilan du double séisme dépasse désormais les 4800 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été une nouvelle fois révisé à la hausse, dépassant les 4800 morts, selon des chiffres officiels du gouvernement mercredi. Au moins 4829 personnes sont mortes et 16'740 ont été blessées, selon le rapport officiel diffusé quotidiennement sur Telegram par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez.
Près de 21'000 personnes sont sinistrées et vivent dans ces lieux de fortune. De magnitudes 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.
Source: AFP
La production pétrolière n'est «pas affectée» par le double séisme
La production pétrolière du Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves de la planète, n'a pas été affectée par le double séisme qui a fait plus de 4500 morts et des milliers de disparus, a déclaré lundi la présidente par intérim Delcy Rodriguez.
«La production pétrolière est déjà à 1'203'000 barils par jour. Nous maintenons le plan de croissance de la production pétrolière pour cette année. (La production) n'a pas été affectée», a affirmé Delcy Rodriguez lors d'une réunion télévisée avec des opérateurs économiques.
La production pétrolière se concentre à l'ouest du pays dans le lac de Maracaibo et dans l'est, dans la ceinture de l'Orénoque, alors que le tremblement de terre a touché principalement l'Etat de la Guaira et la capitale Caracas située sur la côte nord.
Source: AFP
La présidente remplace le ministre des Affaires étrangères
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a nommé lundi le diplomate Félix Plasencia nouveau ministre des Affaires étrangères en remplacement d'Yvan Gil, en poste depuis 2023, alors que le pays fait face à la gestion des conséquences du double séisme qui a fait plus de 4500 morts et nécessite de l'aide humanitaire.
«J'annonce au pays que j'ai décidé de fusionner les ministères des Relations extérieures et du Commerce extérieur (...). Pour diriger cette nouvelle étape, j'ai nommé le diplomate Félix Plasencia», qui occupait le poste de chef de mission diplomatique du Venezuela aux Etats-Unis, a annoncé Delcy Rodriguez sur Telegram. Yvan Gil est nommé ministre de la Science et de la technologie.
Source: AFP
Le bilan du double séisme frôle les 4500 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et frôle désormais les 4500 morts, selon des chiffres officiels publiés dimanche. Le gouvernement vénézuélien fait désormais état de 4490 morts et toujours de 16'740 blessés. Le précédent bilan, daté de samedi, était de 4333 morts.
Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus, que l'ONU avait évalué à environ 50'000 le surlendemain du drame. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux tremblements de terre se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché la capitale Caracas et l'Etat voisin de La Guaira, où des camps de fortune abritent des réfugiés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs.
Plus de 19'000 sinistrés vivent dans ces camps, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Des secouristes vénézuéliens et étrangers continuent de tenter d'extraire des corps ensevelis sous les décombres. Selon le gouvernement, plus de 850 immeubles ont été affectés et 190 se sont totalement effondrés.
L'aide internationale continue de parvenir au Venezuela: une cargaison en provenance de Russie avec des denrées alimentaires et des fournitures pour les victimes est notamment arrivée dimanche, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil sur son compte Telegram.
Source: AFP
Le bilan du double séisme au Venezuela dépasse les 4000 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4000 victimes à 4.118 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 10 juillet: 4118 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de jeudi, était de 3889 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. L'espoir de trouver des survivants est infime alors que des centaines de familles continuent de fouiller à la recherche des dépouilles de leurs proches.
Source: AFP
Le double séisme au Venezuela a fait 3889 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3889 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. «Bilan officiel du 5 juillet: 3889 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16'740.
Le précédent bilan, daté de mercredi, était de 3811 morts. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avançant plutôt un chiffre proche de 10'000.
Dans l'Etat de la Guaira (nord), où se concentrent l'essentiel de la destruction et des victimes, des machines lourdes soulèvent des nuages de poussière en dégageant des gravats, parfois malgré la résistance des familles qui espèrent encore récupérer des corps.
A Caraballeda, un des sites les plus touchés, un groupe d'habitants parlemente vigoureusement sur le fait d'autoriser les pelleteuses à intervenir. Plusieurs affirment qu'il faut les arrêter pour que les secouristes volontaires et les pompiers qui évoluent à l'intérieur de structures écroulées puissent poursuivre la recherche de survivants ou de personnes décédées.
Source: AFP
Le bilan du double séisme monte à 3811 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3811 morts, a annoncé mercredi le président de l'assemblée nationale Jorge Rodriguez. Le précédent bilan, daté de dimanche, était de 3685 morts.
«Nous pouvons dire qu'à ce jour, le 8 juillet 2026, 3811 soeurs et frères sont malheureusement décédés des suites de la tragédie du double séisme», a affirmé Jorge Rodriguez au côté de sa soeur, la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez.
Les séismes ont fait «16'740 blessés, 6462 Vénézuéliennes et Vénézuéliens ont été secourus dans les décombres. Nous avons assisté 86'794 familles. 17'907 personnes se retrouvent sans logement», a-t-il précisé. De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d'intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela.
Source: ATS