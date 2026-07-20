Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 5208 morts

Le double séisme du 24 juin au Venezuela a fait 5208 morts, selon un nouveau bilan provisoire publié dimanche par le président du Parlement Jorge Rodriguez. Le dernier bilan était de 5119 morts samedi, le nombre de blessés reste stable à 16'740.

Près de 100 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, plus de trois semaines après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont dévasté le nord du pays, principalement l'Etat côtier de La Guaira, proche de la capitale Caracas.

Les autorités n'évoquent pas le nombre des disparus. L'ONU avait estimé qu'il pouvait atteindre jusqu'à 50'000 le surlendemain du drame. Certaines projections avancent plutôt un chiffre proche de 10'000. Services de secours et volontaires continuent de fouiller les décombres à la recherche de victimes.

A la Guaira, près de 20'000 personnes sans abri s'entassent dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et sur les trottoirs. Selon les chiffres officiels, plus de 850 immeubles ont été endommagés et 190 se sont totalement effondrés.

Source: AFP