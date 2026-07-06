Le bilan du double séisme au Venezuela monte à 3342 morts

Le bilan du double séisme monte à 3342 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3342 morts, selon un communiqué diffusé dimanche par le gouvernement.
«Bilan officiel du 5 juillet: 3342 morts, 16'740 blessés», selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus mais les Nations unies estiment qu'il pourrait atteindre 50'000, certaines projections avancant plutôt un chiffre proche de 10'000. Le précédent bilan, daté de samedi, était de 2954 morts.
Source: AFP
Plus de 150 corps non identifiés enterrés dans un cimetière de La Guaira
Plus de 150 corps non identifiés, des victimes du double séisme du 24 juin au Venezuela, ont été enterrés dans une longue rangée de fosses individuelles dans un cimetière de La Guaira, ont constaté dimanche des journalistes de l'AFP
Une équipe de l'AFP a dénombré 159 tombes de personnes non identifiées, réparties en deux longues parcelles sur une même terrasse, et 95 tombes de personnes identifiées dans une zone reculée du cimetière La Esperanza. Des fossoyeurs avec des pelleteuses mécaniques ont creusé des tranchées qui permettront d'accueillir d'autres dépouilles.
Source: AFP
Au moins 2954 morts suite aux séismes selon le dernier bilan
Au moins 2954 personnes ont été tuées et 16'592 blessées dans le puissant double séisme qui a dévasté le Venezuela le 24 juin, selon le dernier bilan toujours provisoire divulgué samedi par le gouvernement intérimaire de ce pays d'Amérique latine
Plus de 16'000 personnes ont perdu leur logement et 856 bâtiments sont sinistrés, selon les dégâts recensés par le ministère vénézuélien des Communications après le double tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 et 7,5 qui a principalement touché l'Etat de La Guaira, dans le nord du pays.
Source: AFP
La Chaîne du Bonheur a réussi à récolter 10 millions de francs
La Chaîne du Bonheur a collecté jeudi 10'032'254 francs en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Des dizaines de milliers de personnes de toutes les régions du pays ont fait part de leur solidarité, ont indiqué les responsables de la collecte en fin de soirée.
La journée de solidarité a été ouverte par le président de la Confédération, Guy Parmelin. Des milliers de personnes en Suisse ont répondu à l'appel de la Chaîne du Bonheur. L'action est menée en collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées. Depuis jeudi matin, des bénévoles ont enregistré les promesses de dons dans les centres d'appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire.
Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont fait plus de 2300 morts et des dizaines de milliers de disparus. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.
Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place, a indiqué la fondation. Les dons peuvent encore être effectués en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela». Les cantons et les communes ont eux aussi effectué des promesses de dons. Le gouvernement bernois a notamment libéré un montant de 250'000 francs pour les victimes des séismes tandis que la ville de Genève a débloqué 50'000 francs.
Source: AFP
Un survivant extrait des décombres huit jours après les séismes
Un survivant du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin a été extrait des décombres par des secouristes jeudi, huit jours après le drame, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Hernan Gil, agent de sécurité de 43 ans, avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira (nord). Sorti sur un brancard, il a été pris en charge dans une ambulance qui devait l'emmener à Caracas.
Des équipes des Etats-Unis, du Salvador, du Costa Rica, du Portugal, du Mexique, du Chili et du Venezuela ont creusé pendant plus de trois jours pour le libérer, tout en lui fournissant de l'eau et de l'air au moyen de sondes et d'un tuyau.
Source: ATS
Des secouristes s'efforcent d'extraire un homme vivant sept jours après les séismes
Plusieurs centaines de sauveteurs s'efforçaient mercredi soir d'extraire un Vénézuélien de 43 ans qui a survécu une semaine dans les décombres d'un bâtiment de sept étages après deux séismes meutriers, a observé une journaliste de l'AFP.
Hernan Gil, un agent de sécurité, est resté bloqué dans sa guérite, sous l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, une zone côtière presque entièrement détruite lors de la catastrophe naturelle du 24 juin qui a fait plus de 2000 morts.
Source: AFP
Environ 2000 Américains mobilisés sur place
L'armée américaine s'appuie sur environ 2000 personnes mobilisées au Venezuela une semaine après le double séisme dévastateur qui a secoué le nord du pays, a indiqué mercredi un de ses hauts responsables
«A l'heure actuelle, l'armée américaine a environ 2000 personnes sur zone, sur le terrain, dans les airs et en mer autour du Venezuela. Elles travaillent d'arrache-pied chaque jour pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage, contribuer aux efforts de reconstruction et acheminer les ressources nécessaires», a déclaré à des journalistes le général Francis Donovan, à la tête du commandement américain pour l'Amérique du Sud.
Après le double séisme, les Etats-Unis ont alloué un total de 300 millions de dollars, dirigés vers les ONG et agences onusiennes. Les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du Venezuela il y a une semaine ont fait au moins 2.295 morts, selon le dernier bilan provisoire, et des dizaines de milliers de disparus. Plus de 11.000 blessés ont également été recensés.
Source: AFP
La nourriture manque, les épidémies menacent
Entre nourriture qui manque et épidémies qui menacent, le Venezuela parait au plus pressé mercredi, une semaine après son pire séisme depuis plus d'un siècle, qui a fait plus de 2000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Devant l'ampleur du drame, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété mercredi un deuil national de sept jours «en hommage à la mémoire des victimes».
Leur nombre a été revu à la hausse avec 2295 morts et plus de 11'000 blessés, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, alors qu'il s'établissait mardi à un peu moins de 2000 morts. Chaque heure qui passe réduit les probabilités de retrouver des survivants, comme cet enfant de trois ans sauvé miraculeusement mardi par des secouristes jordaniens.
A La Guaira (nord), l'Etat côtier le plus durement touché, des dizaines de bâtiments détruits portent une grande lettre D peinte à la bombe. Signifiant «deceased» (décédés), selon la nomenclature internationale pour les opérations de recherche et de sauvetage lors de tremblements de terre, elle enterre les espoirs de trouver des survivants sous les décombres.
Dans un pays déjà soumis ces dernières années aux restrictions de l'information, le gouvernement a limité après le drame l'accès à La Guaira en imposant aux bénévoles un laissez-passer. «Il a été extrêmement difficile d'atteindre le territoire vénézuélien», explique à l'AFP Luis Arteaga Benatuil, membre du groupe espagnol de recherche et de sauvetage USAR 13. «Nous arrivons tard, mais notre objectif demeure de sauver des vies».
Source: AFP
Le bilan des séismes largement révisé à la hausse!
Le bilan du double séisme au Venezuela a été révisé à la hausse une semaine après le drame, et s'élève désormais à 2’295 morts et plus de 11’000 blessés, a annoncé mercredi le président de l'Assemblée nationale.
Quelque «12’841 personnes ont été sinistrées» par les tremblements de terre du 24 juin, a ajouté Jorge Rodriguez à l'annonce du nouveau bilan des victimes, révisant à la hausse le précédent, établi mardi, qui était de 1’943 morts et 10’571 blessés.
Source: AFP
Sept jours de deuil national déclarés
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété mercredi un deuil national de sept jours après le double séisme qui a fait près de 2000 morts et environ 50'000 disparus.
«Le Venezuela a l'âme déchirée par les pertes humaines causées par ces tremblements de terre dévastateurs. (...) En hommage à la mémoire des victimes, j'ai décidé de décréter un deuil national de sept jours à compter de 18h aujourd'hui», mercredi, a écrit Delcy Rodriguez sur son compte Telegram.
Source: AFP
Les rescapés du double séisme au Venezuela s'en remettent à la solidarité
Après plusieurs jours à la rue, les survivants des séismes meurtriers qui ont frappé le Venezuela s'en remettent à la solidarité et les files d'attente se multiplient devant les sites de distribution d'aide à La Guaira, épicentre de la catastrophe.
Bénévoles, médecins, simples particuliers s'organisent, dans un élan de solidarité, pour venir en aide aux plus de 15'000 personnes affectées – selon des chiffres officiels – par les séismes du 24 juin qui ont fait près de 2000 morts, et endommagé ou détruit environ 58'870 bâtiments d'après la Nasa.
Depuis des véhicules de particuliers, de l'eau, de la nourriture et des produits d'hygiène de base – papier toilette et savon – sont distribués à La Guaira, la zone la plus dévastée par les secousses de magnitude 7,2 et 7,5. Des camions de l'organisation internationale d'aide humanitaire World Central Kitchen sillonnent aussi les rues de la station balnéaire.
Source: AFP