La Chaîne du Bonheur a réussi à récolter 10 millions de francs

La Chaîne du Bonheur a collecté jeudi 10'032'254 francs en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Des dizaines de milliers de personnes de toutes les régions du pays ont fait part de leur solidarité, ont indiqué les responsables de la collecte en fin de soirée.

La journée de solidarité a été ouverte par le président de la Confédération, Guy Parmelin. Des milliers de personnes en Suisse ont répondu à l'appel de la Chaîne du Bonheur. L'action est menée en collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées. Depuis jeudi matin, des bénévoles ont enregistré les promesses de dons dans les centres d'appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire.

Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont fait plus de 2300 morts et des dizaines de milliers de disparus. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.

Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place, a indiqué la fondation. Les dons peuvent encore être effectués en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela». Les cantons et les communes ont eux aussi effectué des promesses de dons. Le gouvernement bernois a notamment libéré un montant de 250'000 francs pour les victimes des séismes tandis que la ville de Genève a débloqué 50'000 francs.

Source: AFP