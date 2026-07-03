La Chaîne du Bonheur a réussi à récolter 10 millions de francs
La Chaîne du Bonheur a collecté jeudi 10'032'254 francs en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Des dizaines de milliers de personnes de toutes les régions du pays ont fait part de leur solidarité, ont indiqué les responsables de la collecte en fin de soirée.
La journée de solidarité a été ouverte par le président de la Confédération, Guy Parmelin. Des milliers de personnes en Suisse ont répondu à l'appel de la Chaîne du Bonheur. L'action est menée en collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées. Depuis jeudi matin, des bénévoles ont enregistré les promesses de dons dans les centres d'appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire.
Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont fait plus de 2300 morts et des dizaines de milliers de disparus. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.
Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place, a indiqué la fondation. Les dons peuvent encore être effectués en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela». Les cantons et les communes ont eux aussi effectué des promesses de dons. Le gouvernement bernois a notamment libéré un montant de 250'000 francs pour les victimes des séismes tandis que la ville de Genève a débloqué 50'000 francs.
Source: AFP
Un survivant extrait des décombres huit jours après les séismes
Un survivant du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin a été extrait des décombres par des secouristes jeudi, huit jours après le drame, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Hernan Gil, agent de sécurité de 43 ans, avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, dans l'Etat de La Guaira (nord). Sorti sur un brancard, il a été pris en charge dans une ambulance qui devait l'emmener à Caracas.
Des équipes des Etats-Unis, du Salvador, du Costa Rica, du Portugal, du Mexique, du Chili et du Venezuela ont creusé pendant plus de trois jours pour le libérer, tout en lui fournissant de l'eau et de l'air au moyen de sondes et d'un tuyau.
Source: ATS
Des secouristes s'efforcent d'extraire un homme vivant sept jours après les séismes
Plusieurs centaines de sauveteurs s'efforçaient mercredi soir d'extraire un Vénézuélien de 43 ans qui a survécu une semaine dans les décombres d'un bâtiment de sept étages après deux séismes meutriers, a observé une journaliste de l'AFP.
Hernan Gil, un agent de sécurité, est resté bloqué dans sa guérite, sous l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar, une zone côtière presque entièrement détruite lors de la catastrophe naturelle du 24 juin qui a fait plus de 2000 morts.
Source: AFP
Environ 2000 Américains mobilisés sur place
L'armée américaine s'appuie sur environ 2000 personnes mobilisées au Venezuela une semaine après le double séisme dévastateur qui a secoué le nord du pays, a indiqué mercredi un de ses hauts responsables
«A l'heure actuelle, l'armée américaine a environ 2000 personnes sur zone, sur le terrain, dans les airs et en mer autour du Venezuela. Elles travaillent d'arrache-pied chaque jour pour participer aux efforts de recherche et de sauvetage, contribuer aux efforts de reconstruction et acheminer les ressources nécessaires», a déclaré à des journalistes le général Francis Donovan, à la tête du commandement américain pour l'Amérique du Sud.
Après le double séisme, les Etats-Unis ont alloué un total de 300 millions de dollars, dirigés vers les ONG et agences onusiennes. Les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le nord du Venezuela il y a une semaine ont fait au moins 2.295 morts, selon le dernier bilan provisoire, et des dizaines de milliers de disparus. Plus de 11.000 blessés ont également été recensés.
Source: AFP
La nourriture manque, les épidémies menacent
Entre nourriture qui manque et épidémies qui menacent, le Venezuela parait au plus pressé mercredi, une semaine après son pire séisme depuis plus d'un siècle, qui a fait plus de 2000 morts et des dizaines de milliers de disparus. Devant l'ampleur du drame, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété mercredi un deuil national de sept jours «en hommage à la mémoire des victimes».
Leur nombre a été revu à la hausse avec 2295 morts et plus de 11'000 blessés, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, alors qu'il s'établissait mardi à un peu moins de 2000 morts. Chaque heure qui passe réduit les probabilités de retrouver des survivants, comme cet enfant de trois ans sauvé miraculeusement mardi par des secouristes jordaniens.
A La Guaira (nord), l'Etat côtier le plus durement touché, des dizaines de bâtiments détruits portent une grande lettre D peinte à la bombe. Signifiant «deceased» (décédés), selon la nomenclature internationale pour les opérations de recherche et de sauvetage lors de tremblements de terre, elle enterre les espoirs de trouver des survivants sous les décombres.
Dans un pays déjà soumis ces dernières années aux restrictions de l'information, le gouvernement a limité après le drame l'accès à La Guaira en imposant aux bénévoles un laissez-passer. «Il a été extrêmement difficile d'atteindre le territoire vénézuélien», explique à l'AFP Luis Arteaga Benatuil, membre du groupe espagnol de recherche et de sauvetage USAR 13. «Nous arrivons tard, mais notre objectif demeure de sauver des vies».
Source: AFP
Le bilan des séismes largement révisé à la hausse!
Le bilan du double séisme au Venezuela a été révisé à la hausse une semaine après le drame, et s'élève désormais à 2’295 morts et plus de 11’000 blessés, a annoncé mercredi le président de l'Assemblée nationale.
Quelque «12’841 personnes ont été sinistrées» par les tremblements de terre du 24 juin, a ajouté Jorge Rodriguez à l'annonce du nouveau bilan des victimes, révisant à la hausse le précédent, établi mardi, qui était de 1’943 morts et 10’571 blessés.
Source: AFP
Sept jours de deuil national déclarés
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a décrété mercredi un deuil national de sept jours après le double séisme qui a fait près de 2000 morts et environ 50'000 disparus.
«Le Venezuela a l'âme déchirée par les pertes humaines causées par ces tremblements de terre dévastateurs. (...) En hommage à la mémoire des victimes, j'ai décidé de décréter un deuil national de sept jours à compter de 18h aujourd'hui», mercredi, a écrit Delcy Rodriguez sur son compte Telegram.
Source: AFP
Les rescapés du double séisme au Venezuela s'en remettent à la solidarité
Après plusieurs jours à la rue, les survivants des séismes meurtriers qui ont frappé le Venezuela s'en remettent à la solidarité et les files d'attente se multiplient devant les sites de distribution d'aide à La Guaira, épicentre de la catastrophe.
Bénévoles, médecins, simples particuliers s'organisent, dans un élan de solidarité, pour venir en aide aux plus de 15'000 personnes affectées – selon des chiffres officiels – par les séismes du 24 juin qui ont fait près de 2000 morts, et endommagé ou détruit environ 58'870 bâtiments d'après la Nasa.
Depuis des véhicules de particuliers, de l'eau, de la nourriture et des produits d'hygiène de base – papier toilette et savon – sont distribués à La Guaira, la zone la plus dévastée par les secousses de magnitude 7,2 et 7,5. Des camions de l'organisation internationale d'aide humanitaire World Central Kitchen sillonnent aussi les rues de la station balnéaire.
Source: AFP
6461 personnes secourues depuis le début des opérations de sauvetage
Un total de 6’461 personnes ont été secourues depuis le double séisme du 24 juin au Venezuela, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez , soulignant qu'un enfant de 2 ans avait été sauvé mardi.
«Un total de 6’461 personnes secourues depuis le jour même de l'urgence provoquée par les deux séismes» qui a fait au moins 1’943 morts , a annoncé Jorge Rodriguez , selon lequel environ 30’000 personnes se trouvaient dans la zone de la Guaira, zone la plus ravagée, au moment du double tremblement de terre.
«Si nous y ajoutons les 13’400 à 13’500 personnes qui ont pu se sauver par leurs propres moyens ou qui ont été aidées, on peut estimer à 19’861 le nombre de personnes qui ont sauvé leur vie à La Guaira», a-t-il précisé.
Source: AFP
Le bilan frôle désormais les 2000 morts
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été relevé de 1719 à 1943 morts, a annoncé mardi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. «A ce jour, on dénombre 1943 personnes décédées», a indiqué M. Rodriguez, faisant état de plus 10'500 blessés et plus de 15'000 sinistrés.
L'OMS craint des flambées épidémiques au Venezuela
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mardi craindre l'apparition de flambées de maladies au Venezuela après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, et noté un enregistrement des victimes et un suivi «inadéquats» des personnes disparues. «Les services de santé sont soumis à une pression extrême, avec des établissements fonctionnant au-delà de leurs capacités» face à l'afflux des cas de traumatologie, a déclaré un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier, lors d'un point de presse à Genève.
Christian Lindmeier a averti qu'«il existe un risque accru de flambées de maladies». Les perturbations des services de santé, des réseaux d'eau et d'assainissement, combinées aux déplacements de population, pourraient favoriser des flambées «de maladies évitables par la vaccination comme la rougeole, la diphtérie et la coqueluche». Elles pourraient également accélérer la propagation «de maladies à transmission vectorielle et hydrique», notamment la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya, Zika, Oropouche et le paludisme, a-t-il dit.
«La présidente par intérim (Delcy Rodriguez NDLR) a rapporté que 38 hôpitaux ont été touchés», a indiqué Christian Lindmeier. Au 27 juin, l'OMS avait pu recueillir des rapports de situation auprès de 21 établissements de santé répartis entre Caracas, La Guaira, Miranda et Falcon. Parmi eux, trois sont dans un état critique, six présentent des dommages structurels ou ne fonctionnent que partiellement, tandis que les autres restent opérationnels, mais sous de fortes contraintes, a détaillé le porte-parole de l'OMS.
Il a indiqué que les premières évaluations mettent en évidence une prestation des soins et une prise en charge des patients fortement perturbées, caractérisées par une surpopulation au sein des établissements, un allongement des listes d'attente chirurgicales (notamment en traumatologie-orthopédie et en neurochirurgie), des défaillances dans la biosécurité ainsi qu'un personnel sous très forte pression. «Parmi les principales lacunes figurent l'effondrement des services médico-légaux et des morgues, ainsi que l'insuffisance des systèmes d'enregistrement des victimes et de suivi des personnes disparues», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Plus de 58'000 bâtiments abîmés ou détruits, selon les données satellite
Le double séisme au Venezuela, qui a fait des dizaines de milliers de disparus et au moins 1719 morts, a détruit plus de 58'000 bâtiments dans l'ensemble du pays, selon des estimations satellitaires diffusées par la Nasa.
L'agence spatiale américaine estime qu'environ 58'870 bâtiments ont probablement été endommagés ou détruits dans l'ensemble de la zone affectée.
Les données s'appuient sur des données de radar satellitaire à haute résolution de l'Agence spatiale européenne recueillies le 25 juin, au lendemain des séismes, selon les chercheurs Corey Scher et Jamon Van Den Hoek, de l'université publique de l'Etat de l'Oregon.
«Il s'agit d'une évaluation préliminaire et rapide» qui «reflète une modification brutale de la surface», écrivent les chercheurs, ajoutant que ce chiffre ne devait être considéré que comme un indicateur et n'avait pas été vérifié sur le terrain.
Le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez, avait estimé lundi que 855 bâtiments avaient été endommagés, dont 189 «effondrements totaux».