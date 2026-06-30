Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela. L'aéroport de Caracas a été fermé et la présidente a déclaré l'état d'urgence.

La Suisse se mobilise pour les victimes des séismes au Venezuela

La Suisse se mobilise pour les victimes des séismes au Venezuela

AFP Agence France-Presse

Journée nationale de solidarité suisse ce jeudi La Chaîne du bonheur organise jeudi, en partenariat avec la SSR, une journée nationale de solidarité, suite au double séisme qui a frappé le Venezuela la semaine dernière. Des centres de collecte seront mis en place de 07h00 à 23h00 à Zurich, Genève, Lugano et Coire. «Cette catastrophe frappe un pays déjà fortement affaibli, où de nombreuses familles vivaient dans des conditions précaires avant même les tremblements de terre», écrit mardi la Chaîne du bonheur. Grâce aux dons récoltés, les organisations partenaires suisses de la Chaîne du Bonheur peuvent apporter une aide vitale aux personnes touchées: eau potable, denrées alimentaires, soins médicaux, abris d'urgence et produits de première nécessité. L'organisation avait lancé une campagne de solidarité dès jeudi, au lendemain du double séisme qui a fait plus de 1700 morts. Sa directrice Miren Bengoa avait alors jugé la catastrophe «très préoccupante», redoutant que de nombreuses personnes n'aient besoin d'une aide urgente. Source: AFP Au moins 1719 morts selon un nouveau bilan Le bilan du double séisme au Venezuela du 24 juin a été relevé de 1450 à 1719 morts, a annoncé lundi le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. «Le nombre de personnes qui ont perdu la vie s'élève à 1719», a affirmé M. Rodriguez, faisant état de 5034 personnes blessées. Les Nations unies estiment à environ 50'000 le nombre de disparus alors que se poursuivent les opérations de recherches de potentiels survivants. Source: AFP Les Etats-Unis intensifient leur aide Les Etats-Unis ont poursuivi leur mobilisation lundi au Venezuela pour muscler une aide internationale «vitale», cinq jours après le double séisme de mercredi dernier. La catastrophe a fait au moins 1719 morts. Des centaines de corps se trouvent dans des morgues de fortune aménagées à l'intérieur des entrepôts du port de La Guaira (nord), à 40 kilomètres de Caracas, zone la plus durement touchée, a constaté lundi l'AFP. L'armée américaine, qui a déployé 130 Marines pour contribuer aux réparations, a annoncé lundi que le port de la ville était à nouveau opérationnel, permettant le débarquement d'aide humanitaire. Symbole fort, l'USS Fort Lauderdale, un navire amphibie de transport de troupes et de matériel, est actuellement ancré dans les eaux de cette cité balnéaire, dont la plupart des résidences avec piscine se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Sur des images de drones de l'AFPTV, on peut voir des quartiers entiers dans lesquels aucun immeuble n'a résisté aux secousses sismiques. Les secours s'y activent avec méthode, devant les proches de disparus les yeux rivés sur les décombres dans l'espoir de retrouver les leurs vivants. Le bilan provisoire est passé lundi de 1450 à 1719 morts, selon le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, qui a fait état de 5034 blessés. Les Nations unies évaluent à environ 50'000 le nombre des disparus. Source: AFP La prix Nobel Machado accuse le pouvoir d'avoir bloqué son retour La cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a accusé lundi le pouvoir de l'empêcher de retourner dans son pays, frappé par deux puissants séismes qui ont fait plus de 1700 morts. Maria Machado, en exil depuis décembre et sa spectaculaire fuite pour recevoir le Nobel à Oslo, a publié une vidéo indiquant qu'elle souhaite retourner dans son pays pour accompagner les Vénézuéliens «dans ces heures déchirantes». Le gouvernement a fermé «l'espace aérien commercial du Venezuela pour empêcher mon entrée» et ensuite «ils ont dû revenir sur cette décision, mais ils ont menacé ceux qui veulent faciliter mon retour», a-t-elle assuré. L'aéroport international de Maiquetia, qui dessert Caracas, a été fermé en raison des dégâts subis lors des tremblements de terre. Il a toutefois été partiellement rouvert pour accueillir des vols humanitaires, et les aéroports de Valence (centre) et Maracaibo (ouest) fonctionnent pour les vols commerciaux internationaux. Les séismes se sont produits près de six mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine. Sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, assume désormais la présidence par intérim du Venezuela et gouverne sous la pression de Washington. L'opposition dirigée par Maria Machado revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia à la présidentielle de 2024, dont Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur malgré les dénonciations de fraude. Source: AFP Le port de La Guaira est opérationnel, selon l'armée américaine Le port vénézuélien de La Guaira, ville ravagée par un double séisme, est à nouveau «opérationnel» après des réparations et sert à débarquer de l'aide humanitaire, a déclaré l'armée américaine lundi. Deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela le 24 juin, faisant s'écrouler des centaines de bâtiments et causant la mort de plus de 1700 personnes selon le dernier décompte. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Le port de La Guaira, l'un des deux principaux du pays, «est désormais opérationnel et l'USS Fort Lauderdale (navire amphibie) utilise le port pour distribuer de l'aide et des équipements cruciaux pour le Venezuela», a dit dans un communiqué le commandement de l'armée américaine pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom). Un responsable américain avait expliqué un peu plus tôt qu'une équipe de «Marines spécialisés» travaillait «jour et nuit pour réparer le port et permettre l'acheminement par voie maritime de fournitures vitales». Le département d'Etat américain a annoncé une aide de 300 millions de dollars pour le Venezuela, le double de ce qui avait été initialement prévu. «Ces fonds permettront de fournir des soins médicaux d'urgence, une aide alimentaire, de l'eau et des services d'assainissement, des abris, des protections ainsi qu'un soutien logistique», a-t-il détaillé dans un communiqué. L'argent sera distribué via plusieurs organismes comme le Programme alimentaire mondial, la Croix-Rouge, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services ou encore l'Organisation internationale pour les migrations. Source: AFP Forte secousse ressentie lundi matin à Caracas et la Guaira Une secousse d'une magnitude de 4,6 a de nouveau fait trembler Caracas et La Guaira lundi peu après 07H00 locales (11H00 GMT), selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), près de cinq jours après le double séisme qui a déjà fait près de 1.500 morts. L'épicentre se situe à 27 kilomètres au nord de Caraballeda, dans l'état de La Guaira, à une profondeur de 10 kilomètres, près de la zone ravagée par la catastrophe de mercredi, selon l'institut américain. Le bilan du double séisme au Venezuela s'est alourdi à 1450 morts dimanche et quelque 50'000 sont portées disparues, selon l'ONU. De nombreux immeubles ont été affaiblis par le tremblement de terre: 774 immeubles ont été touchés, dont 189 qui se sont effondrés, selon les autorités. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts. Source: AFP De nouveaux renforts américains arrivent au Venezuela Des militaires américains supplémentaires arrivent au Venezuela, récemment frappé par deux terribles séismes, pour fluidifier l'arrivée de l'aide par voie aérienne et rouvrir un port stratégique, a annoncé dimanche l'armée des Etats-Unis. L'aéroport international Simon Bolivar, plus connu sous le nom de Maiquetia, qui dessert la capitale Caracas, a partiellement rouvert samedi après avoir été endommagé par les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues mercredi et ayant causé au moins 1450 morts. Environ 100 soldats de l'armée de l'air américaine sont déjà sur place pour soutenir les autorités locales dans «l'accroissement du flux essentiel du trafic aérien entrant et sortant», a indiqué le Commandement militaire des Etats-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) dans un communiqué. Un détachement supplémentaire de quelque 130 Marines doit ensuite poser le pied au port de La Guaira (nord), durement touché, dans les 24 heures. Ils auront pour mission d'«ouvrir le port afin de permettre à des fournitures et équipements plus que nécessaires d'atteindre par voie maritime les régions du Venezuela les plus touchées», selon le Southcom. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues, alors que les recherches se poursuivent près de quatre jours après le désastre. L'armée américaine a également déployé des aéronefs et des hélicoptères en soutien. Source: AFP Des habitants manifestent et obligent des militaires à participer aux secours Des riverains exaspérés par l'attitude passive des militaires ont obligé ce dimanche un groupe de soldats à prendre des pioches et des pelles pour participer au dégagement des décombres d'un immeuble effondré, près de quatre jours après le double séisme au Venezuela qui a fait près de 1500 morts, a constaté une journaliste de l'AFP. «Le pays a besoin de vous. Pose ton arme, pose les balles», a crié avec indignation un homme, au milieu d'une dizaine d'autres personnes, à l'attention d'un militaire dans la zone de Tanaguarena (Caraballeda) dans l'Etat de La Guaira, zone ravagée par la catastrophe de mercredi. Le bilan du double séisme au Venezuela est passé à 1450 morts dimanche, avec 189 immeubles qui se sont écroulés totalement. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Les possibilités de retrouver des survivants s'amenuisent au fur et à mesure que le temps passe, estiment les experts. «Mon indignation vient du fait qu'un général est arrivé avec une vingtaine de militaires armés, et ils sont restés collés à un mur. On devait sortir une personne qui était morte et eux, tranquilles, dans un coin...», a expliqué à l'AFP Alexander Mijares, secouriste volontaire des Los Teques (sud de Caracas), commerçant de 26 ans. Source: AFP Un père et son fils secourus quatre jours après le séisme Un homme et son fils adolescent ont été sortis des décombres dimanche près de quatre jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela, ont constaté des journalistes de l'AFP à Caraballeda, un ville côtière au nord de Caracas, ravagée par la catastrophe. Des équipes de sauveteurs américains et français ont descendu d'une montagne de gravats, le jeune et son père, tous deux nus sur des brancards, entourés de dizaines de personnes. Source: AFP Le bilan monte à 1450 morts Le bilan du double séisme au Venezuela est passé de 1430 à 1450 morts, a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez. Il a fait état de 774 immeubles touchés, dont 189 qui se sont écroulés totalement. «Le nombre de décès atteint 1450 personnes, des femmes et des hommes qui ont perdu la vie à la suite de la plus brutale catastrophe naturelle que notre pays ait subie de toute son histoire (...). Le nombre de bâtiments touchés ou effondrés s'élève à 774, avec 189 ayant subi un effondrement total», a-t-il détaillé. Les Nations unies estiment le nombre de disparus à environ 50'000. Source: ATS Les dommages causés par le séisme équivalent à environ 6% du PIB du Venezuela Les dommages causés par le double séisme qui a secoué le Venezuela mercredi sont évalués à près de sept milliards de dollars, une somme équivalente à environ 6% du pays du pays, évalue le Programme des nations unies pour le développement (PNUD) samedi. Cette évaluation préliminaire du PNUD, menée dans les heures qui ont suivi les tremblements de terre dévasteurs, s'appuie notamment sur des images satellites et des données démographiques. Le PNUD précise que son estimation «n'inclut pas les dommages causés aux infrastructures, les conséquences économiques globales, ni les coûts de reconstruction à long terme» et que l'impact total est généralement jusqu'à trois fois supérieur. Source: AFP Des vols humanitaires américains atterrissent à l'aéroport de Caracas partiellement rouvert Une piste de l'aéroport de Caracas a été rouverte et accueille des avions américains transportant de l'aide humanitaire, a annoncé un haut responsable américain samedi, trois jours après le double séisme qui a frappé le Venezuela. «Ce matin (samedi), à l'aéroport Simon Bolivar (l'aéroport international de Caracas, ndlr), une des pistes d'atterrissage est de nouveau opérationnelle et accueille des C17», un type d'avion militaire de transport, a indiqué un haut responsable américain. «Maintenant que l'aéroport est ouvert, nous allons intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire», a-t-il ajouté. Source: AFP Autres entrées

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 22H04 (GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas. Une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là. Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

L'USGS, cité notamment par la BBC, a estimé à 36% la probabilité que le bilan s'élève à 10'000 morts et à 40% celle qu'il atteigne 100'000 morts.

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A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira. À l'extérieur, des gens criaient les noms de leurs proches et certains bénévoles grimpaient sur les décombres. «Nous avons besoin de lampes torches», criait l'un d'eux.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz. «Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé.

Trump affirme que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide

Les Etats-Unis «sont prêts et disposés» à venir en aide au Venezuela, a affirmé le président américain Donald Trump.

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«Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d'une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de morts» a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'aucun bilan humain n'a été rendu public dans l'immédiat. «Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide!», a-t-il poursuivi, ajoutant: «nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis».

«Incroyable»

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue, selon des journalistes de l'AFP. «C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées», a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans. Elle dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait sans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

«Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible», a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque. Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa sœur alitée quand le sol a commencé à trembler. «L'intensité n'a cessé d'augmenter», a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale. J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir.»

Aéroport fermé

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé «en raison de graves dommages», a déclaré Delcy Rodriguez. Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau. Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens «il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne».

«Les caractéristiques de cet événement, avec une faible profondeur et une magnitude élevée, font que les ondes se propagent à travers toute la croûte terrestre et qu'il est donc largement ressenti sur le territoire colombien», a expliqué Freddy Tovar, coordinateur du Réseau sismologique national de Colombie.