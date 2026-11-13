Pourquoi le vendredi 13 terrorise encore certaines personnes

Ne pas voyager, ne prendre aucune décision importante et, de préférence, rester à la maison. Le vendredi 13 est un cauchemar pour beaucoup. Cette journée oscille entre mythe, peur et superstition.

En bref Le mythe du vendredi 13 renvoie à l'histoire chrétienne

Le TCS et l'assurance Helvetia ne constatent aucune hausse du nombre d'accidents

Deux spécialistes s'expriment sur la peur de cette journée et les moyens d'y faire face

Flavia Schlittler

Pour certaines personnes, c'est le jour où le malheur n'attend qu'une occasion pour frapper. Elles annulent leurs rendez-vous, évitent de prendre l'avion ou refusent carrément de quitter leur domicile. D'autres préfèrent en rire et regarder le film d'horreur «Vendredi 13».

Mais d'où vient ce mythe? Dans la tradition chrétienne, 13 convives étaient attablés lors de la dernière Cène, dont Judas, qui a trahi Jésus. Le vendredi suivant, Jésus a été crucifié. De ces deux signes de malheur est née cette réputation funeste.

Symbole de l'horreur dans la culture pop

Le film d'horreur «Vendredi 13», sorti en 1980, a définitivement érigé cette date en symbole de l'épouvante dans la culture populaire. Dans le troisième volet, paru en 1982, Jason Voorhees, incarné par Richard Brooker (1954-2013), est devenu une icône du cinéma d'horreur avec son masque de hockey. Les personnes souffrant d'une phobie prononcée du vendredi 13 sont atteintes de paraskevidékatriaphobie, selon le terme médical.

L'auteur de romans d'horreur Stephen King essaie lui-même de rester chez lui à cette date. Mais à partir de quand la superstition bascule-t-elle dans une véritable pathologie? Hanna Steinmann, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, explique à Blick: «Un peu de superstition est tout à fait normal et ne constitue pas encore un trouble psychique.»

La situation devient problématique lorsque l'angoisse dicte le quotidien. «Par exemple, lorsqu'une personne ne va plus travailler pour cette raison, annule des voyages ou souffre de lourds symptômes d'anxiété comme des palpitations, des tremblements, des sueurs ou des troubles du sommeil.»

Cette journée porte-t-elle vraiment davantage malheur? Les chiffres du Touring Club Suisse (TCS) indiquent plutôt le contraire. Sur cinq ans, 160,62 accidents de la circulation ont été recensés en moyenne les vendredis tombant un 13, contre 164,88 pour les vendredis en général. Si le vendredi reste le jour de la semaine le plus accidentogène, le tant redouté vendredi 13 n'est pas plus dangereux pour autant.

Une peur façonnée par la culture

Pourquoi cette croyance persiste-t-elle malgré tout? Le psychiatre Joe Hättenschwiler apporte son éclairage: «La peur est avant tout façonnée par la culture. Le chiffre 13 comme le vendredi sont historiquement associés à des représentations du malheur.»

Il faut également tenir compte de ce que l'on appelle le biais de confirmation: «Les événements négatifs survenant à cette date sont davantage perçus et mémorisés, tandis que les expériences contraires retiennent moins l'attention.» Une personne victime d'un accident ce jour-là y voit aussitôt une confirmation du mythe.

Le spécialiste explique ainsi pourquoi certains individus sont plus exposés: «La vulnérabilité personnelle résulte d'une interaction entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Les personnes naturellement sujettes à l'anxiété ou qui ressentent un fort besoin de contrôle sont souvent plus sensibles à ce type de craintes.»

Le vécu personnel et les croyances transmises par l'entourage familial jouent également un rôle, selon Joe Hättenschwiler: «Il est essentiel de souligner que les comportements d'évitement apaisent la tension à court terme, ce qui les renforce. A long terme, cela contribue toutefois à entretenir et à amplifier la peur.»

L'assureur Helvetia s'est lui aussi penché sur cette prétendue journée noire. Dans une étude publiée en 2023, la compagnie a passé au crible plus de 3,1 millions de déclarations de sinistres concernant des véhicules et des biens, enregistrées entre 2013 et 2022.

Le verdict est sans appel: les vendredis 13 ont totalisé en moyenne 857 déclarations de dommages, contre environ 851 pour un jour de semaine ordinaire. L'écart s'avère donc minime, avec seulement six dossiers de plus.

Taylor Swift célèbre le 13

Hanna Steinmann conseille d'affronter ses craintes plutôt que d'esquiver cette date. «L'évitement procure un soulagement immédiat, mais aggrave souvent l'anxiété sur la durée. Sa recommandation? Organiser le vendredi 13 autant que possible comme n'importe quelle autre journée et ne pas annuler préventivement ses rendez-vous ni se cloîtrer à la maison.»

La superstar américaine Taylor Swift démontre d'ailleurs que cette date peut tout aussi bien porter chance. Née un 13 décembre, elle a fêté ses 13 ans un vendredi et se dessine toujours ce chiffre sur la main avant de monter sur scène. Son premier album a même été certifié disque d'or au bout de 13 semaines. «Chaque fois que le 13 apparaît dans ma vie, c'est une bonne chose», confiait-elle lors d'une émission télévisée.

L'acteur allemand Moritz Bleibtreu, né le vendredi 13 août 1971, associe lui aussi cette date à un signe positif. De son côté, la psychiatre Hanna Steinmann souhaite «à toutes les personnes nées le 13 novembre 2013 et qui fêtent ce vendredi leur 13e anniversaire tout le bonheur du monde! Ma nièce en fait d'ailleurs partie.»