L’OMS attend début 2027 les premiers résultats d’essais en RDC sur deux candidats vaccins contre la souche Bundibugyo d’Ebola, développés par Oxford et Moderna.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à des résultats début 2027 sur des tests pour deux candidats vaccins pour la souche Bundibugyo d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Des experts ont recommandé de les faire passer en phases 2 et 3, a annoncé mercredi l'institution.

Le premier est un vaccin à vecteur adénoviral ChAdOx1 lancé par l'université d'Oxford. Le second, fabriqué par le groupe américain Moderna, utilise la technologie de l'ARN messager.

Le groupe d'experts indépendants de l'OMS sur les vaccins (TAG) s'est réuni à plusieurs reprises pour les évaluer la sécurité et les effets d'immunisation de ces deux vaccins, a affirmé mercredi à la presse à Genève une responsable de l'organisation, Meg Doherty. Il recommande désormais de les faire passer dans les phases supplémentaires des essais cliniques.

«Le pouvoir de la science»

«Il semble y avoir des résultats très positifs» sur l'immunisation des animaux testés, a ajouté Mme Doherty. Dès que les procédures réglementaires auront été menées en RDC, ils pourront être acheminés sur le territoire congolais. «Nous nous attendons à ce que ces vaccins puissent entrer en phase 2 d'ici trois semaines à un mois» dans les essais cliniques dans le pays, a encore dit la responsable.

«Nous nous attendons à de premiers résultats début 2027», insiste-t-elle. «Nous pourrons alors commencer à penser de manière réaliste» à les utiliser dans la réponse contre l'épidémie actuelle, dit Mme Doherty. «Le fait que ces deux vaccins soient prêts à entrer en phase d'essais cliniques montre le pouvoir de la science», a affirmé le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Parmi neuf infections récentes au Kenya, cinq personnes sont considérées comme guéries, a annoncé à la presse une responsable de l'organisation. Deux étaient elles décédées. En RDC, plus de 5100 décès et plus de 10'500 cas confirmés ont été identifés.