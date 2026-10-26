Une Suissesse de 42 ans, premier cas d’Ebola au Nigeria depuis 12 ans, a été évacuée lundi d’Abuja vers la Suisse. Son état s’est amélioré, mais elle peut encore être contagieuse, selon les autorités nigérianes.

La Suissesse atteinte d'Ebola au Nigeria évacuée vers la Suisse

La Suissesse atteinte d'Ebola au Nigeria évacuée vers la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

La patiente atteinte d'Ebola au Nigeria - le premier cas dans le pays depuis 12 ans - a été évacuée par avion sanitaire lundi matin d'Abuja, la capitale, vers la Suisse, dont elle est une ressortissante.

La semaine dernière, ce premier cas d'Ebola - toujours le seul à ce jour - avait été signalé au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique: une Suissesse de 42 ans, épouse suisse d'un employé de l'ambassade de Suisse à Abuja, qui avait voyagé en Ouganda avec son mari avant de rentrer au Nigeria.

«Tôt ce matin (lundi), la patiente index du premier cas importé de maladie à virus Ebola au Nigeria a quitté Abuja à destination de la Suisse», a déclaré le ministre nigérian de la Santé Muhammad Ali Pate sur le réseau social X.

Etat de santé stable

Selon le ministre, l'état clinique de la patiente s'est «nettement amélioré»: «Elle était stable, consciente, capable de communiquer, et les résultats de ses analyses de laboratoire se rapprochaient des valeurs normales».

«Cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne soit plus contagieuse», a-t-il ajouté, précisant que l'époux de la patiente, qui ne présente aucun symptôme, l'accompagnait.

53 cas contacts de cette patiente ont été identifiés par les autorités sanitaires nigérianes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu récemment que l'Afrique faisait face à une épidémie d'Ebola «plus complexe» depuis que le virus a été détecté dans l'ouest du continent, alors qu'il est également présent à l'est et dans le centre.

Epidémie en 2014

Ce virus, de souche Bundibugyo, ravage la République démocratique du Congo depuis plus de cinq mois, où il a fait plus de 4.600 morts. Neuf cas dont deux décès ont été recensés au Kenya en octobre. De son côté, l'Ouganda a recensé 20 cas, dont deux décès, sur son territoire, mais l'OMS l'a officiellement déclaré exempt d'Ebola.

Le Nigeria avait déjà été confronté à Ebola il y a 12 ans, en 2014, lorsqu'une épidémie de cette maladie très contagieuse avait battu son plein en Afrique de l'Ouest. Elle avait fait plus de 11.000 morts dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016.

Deux hôpitaux de référence

Depuis 2019, les hôpitaux universitaires de Zurich et de Genève sont les deux établissements de référence en Suisse pour traiter des maladies telles qu'Ebola.

Deux personnes ayant contracté le virus en Afrique ont déjà été soignées dans le pays: une anthropologue suisse en 1995 et un médecin cubain en 2014. Ce dernier avait été contaminé lors d'une mission humanitaire en Sierra Leone. Les deux patients ont survécu, précise l'OFSP.