Disparu depuis neuf jours sur la Costa del Sol, le Suisse Petar Ilic a été retrouvé vivant et en bonne santé, selon des médias serbes. Son fils l’aurait localisé en Espagne et doit rentrer avec lui en Serbie.

Disparu en Espagne, un Suisse retrouvé sain et sauf après neuf jours

Disparu en Espagne, un Suisse retrouvé sain et sauf après neuf jours

Yannick Weber

Neuf jours après sa disparition, on a des nouvelles rassurantes concernant Petar Ilic, dont le journal Blick avait fait état mercredi matin. Selon les médias serbes, pays où cet homme de nationalité suisse réside désormais, il serait en vie et en bonne santé, et aucun objet de valeur ne lui aurait été volé. Son épouse a déclaré aux médias locaux que son fils, qui s'était rendu en Espagne pour rechercher son père, avait réussi à le retrouver.

«Mon fils m'a simplement dit que Petar avait été retrouvé et qu'il allait bien. En ce moment, ils sont ensemble à l’aéroport et attendent un vol pour la Serbie. Pour l’instant, je ne sais ni où il était, ni ce qui lui est arrivé pendant ces neuf jours. J’étais très bouleversée quand j’ai appris la nouvelle», a déclaré son épouse au Blic, un média du groupe Ringier, tout comme Blick.

Entre le restaurant et l’hôtel

Petar n’avait plus donné signe de vie après avoir déjeuné avec d’autres touristes suisses dans un restaurant d’Estepona, sur la Costa del Sol. Sur le chemin du retour vers l’hôtel, il avait fait demi-tour pour récupérer son téléphone portable qu’il avait oublié au restaurant, mais il n’y était jamais arrivé. La famille avait même engagé un détective privé pour retrouver ce Suisse d’origine serbe.