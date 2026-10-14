DE
FR

Police et détectives engagés
Disparu en Espagne, un Suisse retrouvé sain et sauf après neuf jours

Disparu depuis neuf jours sur la Costa del Sol, le Suisse Petar Ilic a été retrouvé vivant et en bonne santé, selon des médias serbes. Son fils l’aurait localisé en Espagne et doit rentrer avec lui en Serbie.
Publié: 08:02 heures
1/4
Petar Ilic n’a plus donné signe de vie depuis dix jours. Il est porté disparu à Estepona (Espagne).
Photo: Diario Sur
20398918 AuthorPlaceholder.png
Yannick Weber

Neuf jours après sa disparition, on a des nouvelles rassurantes concernant Petar Ilic, dont le journal Blick avait fait état mercredi matin. Selon les médias serbes, pays où cet homme de nationalité suisse réside désormais, il serait en vie et en bonne santé, et aucun objet de valeur ne lui aurait été volé. Son épouse a déclaré aux médias locaux que son fils, qui s'était rendu en Espagne pour rechercher son père, avait réussi à le retrouver.

«Mon fils m'a simplement dit que Petar avait été retrouvé et qu'il allait bien. En ce moment, ils sont ensemble à l’aéroport et attendent un vol pour la Serbie. Pour l’instant, je ne sais ni où il était, ni ce qui lui est arrivé pendant ces neuf jours. J’étais très bouleversée quand j’ai appris la nouvelle», a déclaré son épouse au Blic, un média du groupe Ringier, tout comme Blick.

Entre le restaurant et l’hôtel

Petar n’avait plus donné signe de vie après avoir déjeuné avec d’autres touristes suisses dans un restaurant d’Estepona, sur la Costa del Sol. Sur le chemin du retour vers l’hôtel, il avait fait demi-tour pour récupérer son téléphone portable qu’il avait oublié au restaurant, mais il n’y était jamais arrivé. La famille avait même engagé un détective privé pour retrouver ce Suisse d’origine serbe.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus