L'Union européenne va clarifier les frais de bagages appliqués par les compagnies aériennes. Si un petit sac restera gratuit à bord, la valise de cabine demeurera souvent payante. On vous explique tout.

Bagages à main en avion: ce qui change avec les nouvelles règles UE

Bagages à main en avion: ce qui change avec les nouvelles règles UE

Blick Lifestyle

Toute personne ayant déjà dû débourser un supplément à la porte d’embarquement pour un sac à dos jugé trop grand ou une valise supplémentaire connaît le problème... chaque compagnie aérienne applique ses propres règles en matière de bagages. Cette situation s'apprête à évoluer en partie au sein de l’Union européenne. A partir du 23 octobre 2027, de nouvelles dispositions entreront en vigueur afin de rendre les voyages en avion nettement plus transparents.

Pour les passagers, la bonne nouvelle se confirme: un petit effet personnel pourra désormais être emporté gratuitement à bord. En revanche, ceux qui espèrent pouvoir embarquer leur valise à roulettes habituelle sans débourser un centime de plus devront examiner les conditions de très près.

Quelles dimensions?

Les nouvelles règles établissent une norme minimale commune pour les effets personnels. Il peut s’agir notamment d’un sac à main, d’un petit sac à dos ou d’une sacoche pour ordinateur portable.

Le bagage ne devra pas dépasser 40 × 30 × 15 centimètres ou devra pouvoir se glisser sous le siège situé devant soi. Les compagnies aériennes ne pourront plus facturer de frais supplémentaires pour cet effet personnel.

A noter: cette règle ne s'applique pas automatiquement à toutes les valises de cabine. Une valise à roulettes plus volumineuse, rangée dans le compartiment à bagages supérieur, pourra continuer à faire l'objet d'un supplément. De plus, les dimensions autorisées pour ces valises ne seront pas harmonisées à l'échelle européenne par ces nouvelles dispositions.

Comparer les offres

Une autre modification majeure concerne l’affichage des prix lors de la réservation. A l’avenir, les compagnies aériennes, les plateformes de réservation et les comparateurs en ligne devront afficher par défaut un tarif incluant un bagage à main. Les voyageurs pourront ainsi comparer plus facilement les offres concurrentes.

Cela ne signifie toutefois pas que chaque compagnie aérienne devra obligatoirement inclure une valise de cabine dans son tarif d'entrée de gamme. Les personnes souhaitant voyager léger pourront toujours opter pour des formules plus économiques sans ce service.

Il reste donc conseillé aux voyageurs de ne pas se fier uniquement au premier prix affiché par le moteur de recherche. L'essentiel consiste à vérifier quels bagages sont effectivement inclus et quel est le coût d'une éventuelle option supplémentaire.

Quelles règles jusqu’à l’automne 2027?

Jusqu’à l'entrée en vigueur de ces règles le 23 octobre 2027, les passagers devront continuer de se conformer aux conditions actuelles de leur compagnie aérienne. Ces règles varient fortement selon le transporteur et le tarif sélectionné.

Même passé cette date, une lecture attentive des conditions de réservation restera de mise: si l’UE apporte davantage de clarté et garantit le transport gratuit d’un petit effet personnel, elle n’harmonise pas l'ensemble des dimensions ni les limites de poids applicables aux valises de cabine plus grandes.

Pour les voyageurs au départ de la Suisse, il convient en outre de prêter attention au champ d’application. La nouvelle réglementation s’inscrit dans le cadre juridique strict de l’UE. Pour les vols décollant d’aéroports suisses, il restera donc nécessaire de vérifier quelles dispositions s’appliquent à la liaison et à la compagnie aérienne concernées.

En gros: le petit sac à dos pourra désormais voyager gratuitement sans mauvaise surprise. En revanche, pour emporter une véritable valise de cabine, il faudra continuer de vérifier scrupuleusement le contenu du billet. Les suppléments bagages ne sont donc pas près de disparaître complètement.

Cet article provient du portail d’information polonais Fakt.pl, qui appartient à Ringier.