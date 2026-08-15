Fini les arrêts prolongés aux péages en Italie: le système «Free-Flow» arrive sur 200 km d’autoroutes. Une avancée pour la fluidité, mais gare aux pénalités élevées en cas d'oubli de paiement.

Ce changement sur les autoroutes italiennes risque de vous coûter bonbon

Ce changement sur les autoroutes italiennes risque de vous coûter bonbon

Gabriel Knupfer

Bonne nouvelle si vous voyagez en voiture en Italie: au lieu de vous arrêter aux péages habituels pour payer, le gestionnaire d'autoroutes met en place le système «Free-Flow» sur certains tronçons, qui enregistre automatiquement les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui circulent.

Ce système n’est pas si nouveau, car il est déjà utilisé depuis 2015 sur l’A36 Pedemontana Lombarda. A présent, les Italiens ont modernisé le «Free-Flow» et l’étendent à d’autres régions ainsi qu’à d’importants axes de circulation, notamment pour les navetteurs.

Le système est désormais opérationnel sur 200 kilomètres dans le nord de l’Italie, notamment de l’A33 (Autostrada delle Langhe), l’A59 (Tangenziale di Como), l’A60 (Tangenziale di Varese) et la route de liaison Ospitaletto–Montichiari. A titre de comparaison, l’Italie compte au total plus de 6000 kilomètres d’autoroutes à péage.

Moins d’embouteillages

Le principal avantage du système «Free-Flow» est bien sûr que les voitures n’ont plus besoin de s’arrêter ni de ralentir aux postes de péage. Ceci garantit une circulation fluide et réduit les embouteillages.

Ce système est aussi bénéfique pour l'environnement grâce à la réduction des émissions, puisque les freinages et les redémarrages aux postes de péage sont supprimés. A cela s’ajoutent des économies en termes de personnel et d’entretien des bâtiments auparavant nécessaires.

Des amendes jusqu’à 344 euros

Avec un boîtier de péage («Telepass»), le paiement est automatique. Si vous voyagez sans boîtier, vous avez un délai de 15 jours après votre passage pour payer en ligne via l'application ou à un guichet de péage. En cas de retard de paiement, vous recevrez un rappel, majoré d’une pénalité. Si vous ignorez ce rappel, vous risquez de recevoir une amende supplémentaire entre 87 et 344 euros.

Ce changement s’inscrit plus largement dans une tendance européenne: la France, l’Espagne et le Portugal utilisent déjà le système «Free-Flow». Mais ce système comporte un inconvénient: ceux qui ne le connaissent pas peuvent facilement se prendre des amendes.