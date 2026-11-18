Le contrôle aérien européen peine à se moderniser. Malgré l'abandon des disquettes, des technologies obsolètes comme les bandelettes papier persistent, exposant le trafic aérien à des pannes coûteuses et prolongées.

Le contrôle aérien en Europe pas à l'abri de grosses pannes

Le contrôle aérien en Europe pas à l'abri de grosses pannes

AFP Agence France-Presse

Et si le contrôle aérien européen tombait en panne? L'Europe n'est peut-être pas aussi à la traîne dans ses technologies que les Etats-Unis, mais semble vulnérable aux défaillances techniques.

Quand le secrétaire aux Transports américain Sean Duffy annonçait, début novembre, que ses contrôleurs aériens seraient débarrassés des disquettes en 2028, il ne pouvait se douter de la mégapanne du vendredi 13. Elle a exposé, en provoquant l'annulation de plus de 2300 vols, la vétusté des systèmes informatiques des États-Unis.

En Europe, les disquettes ont déjà été mises au rebut. Mais tous les pays ne peuvent pas se prévaloir d'un équipement de pointe. «Les Scandinaves sont bien avancés. Les Italiens, plutôt. Pour le reste, peut mieux faire. La modernisation prend du temps», dit à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, un cadre dirigeant du transport aérien à Paris.

«Ce qui ferait beaucoup avancer les choses», ajoute cette source, «c'est un ciel unique européen, où on investirait dans un même outil performant pour tous les contrôleurs. Mais cela se heurte à des questions de souveraineté».

Eurocontrol, avec 42 États membres, n'en est qu'une ébauche. Cette organisation coordonne le contrôle aérien continental, notamment dans le cas de crises transnationales qui touchent le trafic aérien, et est responsable d'une coopération avec l'aviation militaire.

Par ailleurs, Eurocontrol assure le contrôle aérien au Benelux et dans le quart nord-ouest de l'Allemagne, depuis Maastricht (Pays-Bas), pour les altitudes entre 24'500 et 66'000 pieds. En dehors de cette région, les autres pays européens sont aux commandes au quotidien.

Fragmentation du ciel

Le ciel européen est donc loin d'être unifié. Et cette fragmentation est source de complications quotidiennes et de coûts élevés pour les compagnies aériennes actives en Europe.

Cela a paradoxalement un avantage: quand une panne perturbe le trafic dans un pays, ses voisins en subissent les répercussions mais utilisent d'autres équipements qui continuent à fonctionner. Néanmoins, aucun grand État européen, quelles que soient les technologies dont il a doté son contrôle aérien, n'apparaît à l'abri de soucis techniques.

D'après des chiffres de l'Association du transport aérien international (Iata), organisation professionnelle des compagnies, les défaillances des équipements ont été, entre 2015 et 2025, la cause de 13 % des retards de vols dus au contrôle aérien et compris entre 30 minutes et une heure.

Généralement imprévisibles, et parfois très compliquées à réparer, «les défaillances techniques ont tendance à entraîner des perturbations qui durent plus longtemps», soulignait-elle.

Ces derniers mois, l'Europe en a connu plusieurs. L'Italie a fait état le 16 octobre d'«anomalies sur le réseau de transmission de données» qui ont provoqué des retards et suppressions pour des dizaines de vols.

Bandelettes papier

En juillet et septembre, le Royaume-Uni a connu à trois reprises des perturbations du trafic en raison de problèmes informatiques. L'épisode aux conséquences les plus lourdes, les 8 et 9 septembre, a provoqué l'annulation de plus de 2000 vols. Comme il semblait rééditer un autre resté dans les mémoires dans ce pays, datant d'août 2023, la presse s'est interrogée : avait-on tiré, en trois ans, toutes les leçons nécessaires ?

Le pays qui inquiète le plus, mauvais élève du contrôle aérien continental, même s'il n'a pas connu à ce jour de panne aussi spectaculaire, est la France. Très survolée, elle a un système «qui doit se moderniser, qui doit améliorer ses performances», reconnaissait en juillet son ministre des Transports Philippe Tabarot.

En matière de technologies surannées, sa Cour des comptes, instance de contrôle des services de l'État, relevait en 2024 «la permanence des bandelettes papier» (appelées «strips» dans ce métier). Elle jugeait ce système «rudimentaire et porteur de risques», humains cette fois.

Les bandelettes disparaissent petit à petit au profit d'un logiciel, 4-Flight. Mais comme l'écrivaient des sénateurs français dès 2023, «4-Flight n'a pas d'avenir de long terme car il n'a pas été conçu sur une architecture informatique pérenne». Ils appelaient la France à réfléchir au «système qui lui succèdera à l'horizon de la fin de la décennie». Or, cette réflexion n'a pas avancé depuis. En juin 2026, dans un nouveau rapport, la Cour des comptes déplorait «une modernisation des équipements retardée».