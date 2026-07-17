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Les autorités le cherchent
Disparition inquiétante d'un touriste français au Pérou

Un Français de 30 ans, Boris Poyer, a disparu depuis le 11 juillet à Puerto de Malabrigo, Pérou. Les autorités locales et françaises mènent une enquête, mais aucune piste n'est encore privilégiée.
Publié: il y a 29 minutes
Montagne arc-en-ciel (Vinicunca) dans les Andes péruviennes. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La disparition inquiétante d'un Français de 30 ans a été signalée au Pérou où il était en vacances et les autorités locales ont ouvert une enquête, a appris vendredi l'AFP sur place.

Originaire de Lyon, Boris Poyer, 30 ans, parlant couramment espagnol, est porté disparu depuis le 11 juillet à Puerto de Malabrigo, dans le département de La Libertad sur la côte Pacifique, destination prisée des surfeurs où il séjournait. 

Les recherches se poursuivent

Depuis un dernier contact ce jour-là, sa famille est sans nouvelles. Son téléphone portable a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel où la police a mené des constations d'usage, a appris l'AFP.

L'affaire a été transmise à la division locale de la police spécialisée dans la traite des êtres humains et des personnes disparues. «On ignore toujours où il se trouve mais les recherches se poursuivent. L'enquête ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'aurons pas retrouvé», a déclaré à l'AFP le sous-officier de cette division locale, José Zare. Les autorités consulaires françaises au Pérou sont également mobilisées.

Un signalement pour disparition inquiétante de majeur a également été déposé en France, et les parents du disparu devaient se rendre au Pérou, a indiqué à l'AFP un proche de la famille. Aucune hypothèse, criminelle ou accidentelle, n'est à ce stade privilégiée.

 

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