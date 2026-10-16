Des problèmes de transmission de données au sein du contrôle aérien italien perturbent le trafic dans toute l’Italie ce matin. Plusieurs vols Swiss au départ de Zurich ont également été annulés.

Chaos dans les aéroports italiens: le trafic aérien complètement perturbé

Chaos dans les aéroports italiens: le trafic aérien complètement perturbé

Janine Enderli

Une réduction temporaire du trafic dans l’espace aérien italien – entraînant retards et annulations de vols – a été décidée vendredi matin en raison d’«anomalies sur le réseau de transmission de données» servant au contrôle aérien, a annoncé vendredi l’organisme italien de gestion du trafic aérien (Enav).

«Il est exclu que ces anomalies soient imputables à des actes malveillants», ajoute l’Enav dans un communiqué vendredi, précisant que «l’origine des anomalies» a été identifiée grâce à des vérifications techniques «toujours en cours».

«Des anomalies ont été constatées cette nuit sur le réseau géographique de transmission de données assurant les services de contrôle du trafic aérien sur l’ensemble du territoire national», détaille-t-il.

Garantir la sécurité

L’organisme précise que «grâce à la mise en œuvre des systèmes d’urgence prévus», la «gestion régulière du trafic aérien» a pu être assurée jusqu’à 6h, «sans aucune réduction de la capacité opérationnelle».

Mais la persistance des anomalies et l’augmentation du trafic aérien après 6h ont conduit l’Enav à prendre «des mesures de régulation des flux (...) afin de continuer à garantir une sécurité maximale des opérations».

«Celles-ci entraînent une réduction temporaire de la capacité de gestion des aéronefs dans l’espace aérien italien», poursuit l’organisme. «Enav s’efforce actuellement de déterminer les causes des anomalies et de rétablir le fonctionnement complet des systèmes», conclut le communiqué.

«En raison de problèmes techniques affectant les systèmes de contrôle du trafic aérien à l’échelle nationale, des retards et des annulations pourraient survenir. Les passagers sont invités à vérifier l’état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne», pouvait-on lire sur le site des Aéroports de Rome.

Des vols Swiss annulés

Certains vols au départ de Rome, dont le décollage était prévu après 6h vendredi, affichaient des retards allant de 25 minutes à 2h. Au départ des aéroports de Milan, de nombreux vols affichaient également des retards allant d’une demi-heure à plus de 2h, quand d’autres ont été annulés.

Selon le site de l’aéroport de Zurich, plusieurs vols Swiss à destination de l’Italie ont également été annulés ce matin. Parmi eux figurent le vol LX 1668 pour Bologne, dont le départ était prévu à 8h35, et le vol LX 1612 pour Milan. Une liaison à destination de Florence a aussi été annulée. Enav cherche à déterminer l’origine du problème afin de rétablir au plus vite le fonctionnement normal du système.