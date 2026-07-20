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Le mandat de la CPI à la poubelle
Trump assure à Netanyahu qu'il ne sera pas arrêté aux Etats-Unis

Donald Trump assure que Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté aux États-Unis. Le maire de New York avait pourtant évoqué cette possibilité, citant les mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre israélien pour crimes de guerre.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Donald Trump promet d'assurer la sécurité du Premier ministre israélien sur le sol américain.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré lundi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne serait pas arrêté aux Etats-Unis, deux jours après les propos du maire de New York évoquant cette possibilité. «Benjamin Netanyahu ne sera pas arrêté, sous quelque forme que ce soit, tant qu'il se trouve aux Etats-Unis d'Amérique», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, saluant son rôle dans la guerre contre l'Iran.

Le maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, a affirmé dans un entretien publié samedi qu'il menait des discussions sur la possibilité légale d'arrêter le Premier ministre israélien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. «Je crois que le Premier ministre Netanyahu a sa place à La Haye. C'est un criminel de guerre visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale» (CPI), a-t-il déclaré au «New York Times».

Des responsables israéliens en colère

Mais Zohran Mamdani a indiqué ne pas savoir s'il avait le pouvoir d'interpeller un dirigeant étranger tel que Benjamin Netanyahu, précisant être engagé dans des «discussions actives» avec les autorités new-yorkaises sur le sujet. «Tout ce que la loi m'autorise à faire à New York, c'est ce que nous ferons», a ajouté l'élu issu de l'aile gauche du Parti démocrate et soutien de longue date de la cause palestinienne.

L'Assemblée générale des Nations unies, grand rendez-vous annuel des dirigeants du monde entier, se tient chaque année en septembre au siège de l'ONU à New York. L'accord de 1947 sur le siège de l'organisation à New York stipule que «les autorités fédérales, d'Etat ou locales des Etats-Unis ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance» des «représentants» des Etats membres du siège de l'ONU.

Les propos du maire de New York ont été condamnés par des responsables israéliens. Danny Danon, ambassadeur israélien à l'ONU, a affirmé que cette déclaration «ne changera rien» et que le Premier ministre se rendra de toute façon à New York. «Mamdani devrait plutôt se consacrer à réparer les dégâts que sa politique provoque à New York», a affirmé de son côté le cabinet du Premier ministre. La CPI, basée à La Haye, a émis en 2024 des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et contre l'humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de l'offensive israélienne menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

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